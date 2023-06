Bizarrap, sobre su canción con Shakira: «No pensaba que me fuera a responder».

El hormiguero ha tenido este jueves como invitado a un artista que triunfa con cada éxito que saca: Bizarrap. El joven argentino ha visitado el espacio presentado por Pablo Motos para promocionar su Session número 56 y Baby hello con Rauw Alejandro. Durante su paso por el programa ha explicado entre otras cosas cómo fue grabar la sesión #53 con Shakira.

Bizarrap escribió a la cantante colombiana porque quería hacer una canción con ella, pero afirma que «me la jugué, no pensaba que me fuera a responder». No obstante, ocurrió todo lo contrario. Uno de los hijos de Shakira le insistió para que hiciera una canción con él y así sucedió. Y en agosto de 2022 fue cuando se encontraron en España para grabar el tema.

El presentador también le ha preguntado cómo escribe las canciones con los artistas. El joven argentino ha explicado que él deja que los artistas se expresen, «que hablen de lo que sientan» y añade que «siempre abierto a escuchar sus opiniones».