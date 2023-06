Ya empieza la recta final del popular programa de Antena 3 'Mask Singer'. El concurso musical celebró en la noche del miércoles una semifinal con muchas sorpresas, en la que se acabó desenmascarando a dos personas muy influyentes. Gallo, Ratita, Caballito de Mar, Gorila, Bebé y Hada lucharon otra gala por una plaza en la gran final, sin embargo, dos de ellas se quedaron a las puertas de poder estar en el último asalto del formato.

La primera cara de la noche en revelarse fue la del Bebé de la edición. Juntando nuevas pistas y sabiendo que se le había caído un diente, que tiene el percentil «muy alto» porque no hace más que crecer y que por eso «a este paso me fichan para un equipo de baloncesto», Los Javis lo tuvieron claro. Sin dudar mucho, reafirmaron su hipótesis: detrás de la máscara se encontraba su gran amiga Dulceida.

Después de conocer su identidad, Javier Calvo y Javier Ambrossi han bajado para fundirse en un emotivo abrazo con ella. «Te mato, lo bien que me venía ese punto», dijo Calvo tras confesar que Dulceida le llegó a prometer, mirándole a los ojos, que no formaba parte del programa. «Te has quedado sin dos amigos», concluía Ambrossi.

En el segundo asalto, el público decidió descubrir la identidad del Hada, convencido casi por unanimidad de que se trataba de Alaska. También Ana Obregón y Javier Ambrossi habían reconocido a la mítica cantante debajo de la criatura mágica gracias a su inconfundible voz. Al revelarse su identidad, Obregón no dudó en mostrar la admiración por la cantante. «Me he visto toda tu vida... Te adoro y te conozco desde hace dos mil millones de años», dijo.

Tras estas dos nuevas identidades descubiertas, ya son 12 los famosos desenmascarados en esta edición. Estos fueron la lista de los anteriores programas: Faraona (Arantxa Sánchez Vicario); Arlequín (Tori Spelling); Gnomo (José Ramón de la Morena); Matrioska (Valeria Mazza); Tigre (El Rubius); Esqueleto (Feliciano López); Sirena (Bo Derek); Banderilla (Naty Abascal); Alienígenas (Paula Echevarría y Miguel Torres); y Cupcake (Ana Milán).