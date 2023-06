El rapero mallorquín Daniel Heredia Vidal, más conocido como Rels B, es uno de los artistas del momento y este martes ha visitado la resistencia para anunciar que su próximo disco verá la luz el próximo mes. Durante el programa ha promocionado también su nuevo sencillo Sin Gato (MIAU!) y ha explicado cómo y cuándo serán sus próximos conciertos.

Después de hacer promoción de su gira y de bromear con David Broncano y sus colaboradores, ha llegado el turno de contestar a las preguntas clásicas del programa: dinero y sexo. El presentador ha querido saber si el rapero ya ha pagado la renta de este año y cuánto ha ganado con los conciertos que ha hecho en Latinoamérica, donde ha juntado a más de 70.000 personas. «No ganas nada... Vamos a decir que tengo 30 euros en la cuenta del banco», ha dicho el mallorquín.

No te preocupes @skinnyflakk que ya llega el verano y vas a poder follar y gastarte toda esa lana.



Bendito verano. pic.twitter.com/TUqeF2zCQW — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 20, 2023

Esta respuesta no ha convencido a Broncano, que ha insistido en que era imposible que no contara con más dinero. En este punto el músico se ha rendido y ha confesado que ha facturado «muy cerquita de un millón». Tras confesar el dinero que tiene el el banco ha venido la pregunta de cuántas relaciones sexuales ha tenido en los últimos 30 días. Y en esto no ha vacilado y ha sido muy honesto. «Fatal también. Llevo un mes sin follar, estoy muy mal, horrible», ha dicho entre risas.

El mallorquín ha querido justificar su respuesta y ha remarcado que este último mes ha estado ocupado con el trabajo. «Estoy haciendo el disco nuevo. Llevo casi un mes encerrado... Tengo el estudio en casa». Lejos de desanimarse, Rels B ha dicho: «De momento nada, pero ya llegará. Voy a remontar, lo prometo».