India Martínez ha sido la última invitada de Mi casa es la tuya. La artista se ha sincerado con Bertín Osborne sobre su dura infancia y es que creció en un barrio de exclusión social, una experiencia que ha marcado su vida. «Con cinco o seis años vi, por ejemplo, a un hombre con una goma puesta en el brazo pinchándose. Salí corriendo y salí para delante como pude. Ya nos explicaban que había que tener cuidado. Yo soñaba que desde mi casa a casa de mis primos iba volando para evitar ese camino», reconoció la artista.

Pero el momento que más le impactó fue cuando le apuntaron con una pistola: «Una vez vi a un padre de una amiga y le saludé. Estaba tumbado encima de una furgoneta. Se levantó y me apuntó con la pistola». Además de las complicadas situaciones que vivía en su barrio, lamentó que también sufrió bullying: «Salías con ese miedo del colegio. Yo eso no lo he contado nunca pero era complicado. Lo viví durante once años. Me marcó bastante. Yo era una niña que además no era conflictiva e iba evitando todo eso. Era buena estudiante y me empecé a dar cuenta que eso creaba envidias».

A pesar de todo, reconoce que estos duros momentos han hecho que tanto ella como sus hermanos se conviertan en la persona que son hoy en día: «Yo creo que nos ha hecho más fuertes. Nos ha hecho valorar las cosas desde la nobleza sin coger los malos hábitos y quedarnos con el respeto y con la parte luchadora, trabajadora. Lo aprendimos de nuestros padres. Ellos nos decían todo el rato que teníamos que salir del barrio como fuera. No querían ese futuro para nosotros».

La cantante también habló sobre la fama y cómo ha afectado la exposición pública a su vida privada: «Ha habido épocas que me ha preocupado, yo quería que me conocieran por mi música, por lo que hago artísticamente, que como una cosa está ligada a la otra no te queda otra. Cada vez se van metiendo más en tu vida, en lo que haces, con quién estás, con quién dejas de estar y al principio lo llevaba fatal, no quiero contar esas cosas. Quería separar esas cosas de lo profesional y hasta una época lo mantuve, nunca entré en ese mundillo».

También habló sobre cuándo le relacionaron con Sergio Ramos: «En una revista dijeron que yo era ‘la nueva novia de Sergio Ramos’ y en la fotografía aparecía su hermana. Los pillan en la playa y era su hermana, por ejemplo», criticó con Bertín. India mantiene una relación desde hace doce años con Ismael Váquez, que trabaja como coordinador de peleas y de acción. «La primera vez que le vi fue en el gimnasio, era el dueño y daba 'capoeira', que también me apunté después, él me entrenaba», una romántica historia amor que empezó con unas clases y que dura hasta hoy.