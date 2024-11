Miquel Montoro ha sido el invitado estrella este lunes del programa ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano. Ambos mantienen una gran relación, ya que el popular presentador ya entrevistó al influencer mallorquín hace algunos años en ‘La Resistencia’, cuando Montoro se convirtió en un auténtico fenómeno viral. La presencia del joven ha revolucionado las rede, ya que durante la entrevista ha protagonizado auténticos momentazos junto a Broncano.

«Se ha hecho mayor en el programa. Es quizá el invitado más clásico de todos. Cada vez que le veo me pongo más contento... a este muchacho se le quiere», ha empezado Broncano para presentar a su invitado. Acto seguido, el mallorquín ha hecho acto de presencia en uno de los programas estrella del momento en España. «No se te podía preguntar porque tenías 13 años pero, por fin, ya se te pueden hacer las míticas preguntas», ha indicado en tono humorístico el presentador.

El divertido momento entre su madre y Broncano

Una de las escenas más comentadas de la entrevista y que se ha vuelto viral en redes ha sido cuando Broncano ha querido saber cuánto dinero tenía Montoro en el banco. La respuesta del mallorquín ha dejado atónito al presentador, ya que éste ha explicado que ese tema lo maneja su madre, por lo que ha procedido a llamarla en directo. «Yo siempre he tenido mi cuenta. Me sabe mal, pero voy a llamar a mi madre para preguntarle cuánto dinero tengo». Ésta no ha dudado en coger la llamada y hablar con Broncano. «En serio le preguntas esto al niño? Es que se lo manejo yo», ha señalado su madre.

Lejos de terminar la llamada, ha afirmado que no va a decir cuánto dinero tiene. «No lo digo porque se lo gasta, no quiero que lo sepa, es que es muy peligroso. Arriesgamos perder un tractor nuevo en casa», ha matizado la mujer, que ha mostrado una gran sintonía con el programa durante su intervención telefónica.

Otro de los momentos más virales se ha vivido cuando Montoro ha señalado que da de beber chupitos con «semen de cerdo congelado» en algunas fiestas que organiza en su casa junto a sus amigos, lo que ha provocado una gran carcajada general del público asistente y del presentador. «Se lo doy al típico compañero que quiere saberlo todo».