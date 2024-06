Alejandra Rubio, pillada en Formentera embarazada...¿y fumando?

No hay duda de que Alejandra Rubio va a ser una de las principales protagonistas de la prensa rosa española en los próximos meses. Esta misma semana anunció a través de una exclusiva con ¡Hola! su embarazo. Será el primer nieto de Terelu Campos, un bebé que parece que llegará en el momento perfecto, después del fallecimiento el año pasado de la cabeza de la familia, la mítica periodista televisiva María Teresa Campos.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Descubierto el embarazo, las primeras reacciones criticaron que la joven estuviera esperando un hijo de Carlo Constanzia, con el que lleva apenas cinco meses de relación. Ante la inesperada tensión suscitada tras la noticia, para celebrar el embarazo y quizá relajarse un poco, la pareja ha decidido tomarse unas breves vacaciones en Formentera. Allí, Alejandra y Carlo han pillados disfrutando como reyes, tomando el sol en un catamarán de 110 metros cuadrados. Toda una embarcación de lujo que han alquilado por 12.000 euros la semana.

Las fotos de Alejandra Rubio en la cubierta del catamarán en Formentera no han hecho más que avivar otra polémica. Y es que la nieta de María Teresa Campos estaba fumando pese a estar embarazada. Las reacciones a las imágenes no se han hecho esperar y tanto en redes sociales como en los platós televisivos y los artículos de prensa, las críticas no han parado de arreciar hacia la joven de 24 años. Además, ahora que es sabido su embarazo, muchos han expuesto que ya se la vio fumar tras la misa en homenaje al que hubiera sido el 83 cumpleaños de su abuela. Un evento que reunió a buena parte de la familia Campos y en el que se vio a Alejandra con un cigarrillo en la mano. Cabe recordar que fumar durante el embarazo conlleva numerosos y peligrosos riesgos para el bebé.