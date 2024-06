Alejandra Rubio, muy enfadada ante las ausencias en el homenaje a María Teresa Campos

Este martes, 18 de junio, la periodista María Teresa Campos hubiera cumplido 83 años. Con motivo de su primer aniversario tras su fallecimiento el pasado 5 de septiembre, sus hijas Terelu Campos (madre de Alejandra) y Carmen Borrego le han organizado una misa en su homenaje en la Iglesia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Un acto que al final se ha visto empañado por la polémica de las grandes ausencias, sobre las que su nieta, Alejandra Rubio, se ha mostrado visiblemente enfadada.

Entre quienes han decidido no acudir al homenaje a María Teresa Campos, ha destacado Gustavo Guillermo, chófer de la periodista y quien fuera su mano derecha; de hecho, Campos llegó a decir que era el hijo que nunca había tenido. Sin embargo, la relación ya no es tan estrecha y se sabe que Gustavo y las hijas de María Teresa directamente no se hablan. Otra de las ausencias fue la del nieto de la periodista José María Almoguera, quien también mantenía un vínculo muy estrecho con su abuela. Se presume que su no participación en el homenaje tiene más que ver con su relación con su madre, Carmen Borrego, escenificando así un distanciamiento con la familia.

Quizá una de las ausencias que más ha dolido a Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos, ha sido la de su pareja, Carlo Constanza. «Carlo no está aquí, si no estaría conmigo», zanjaba Rubio, preguntada al respecto por los periodistas. Posteriormente, en la joven ha puntualizado que el actor se encontraba en un acto promocional de la serie 'Toy Boy' en la que protagoniza. Asímismo, Alejandra, aunque no ha entrado en calificativos despectivos ni en añadir más leña al fuego, al menos, directamente, sí ha tenido unas palabras en relación a Gustavo Guillermo: «No voy a entrar en nada de... Es una iglesia, a ver si es que ahora también somos nosotras dueñas de las iglesias. Claro que podía venir. No tengo nada más que deciros».

Alejandra, de 24 años, la más joven de la tercera generación de las Campos, es hija del empresario Alejandro Rubio y de Terelu Campos. Actualmente está volcada en su faceta de actriz y es, además, colaboradora del programa 'Fiesta' de Telecinco.