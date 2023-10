Las palabras de David Bisbal sobre su ruptura con Chenoa en su documental

Tras semanas de espera, este martes se ha estrenado en Movistar+ el documental centrado en la trayectoria de David Bisbal. Una producción que ha creado una gran expectación, sobre todo entre los seguidores de Chenoa que querían escuchar si el cantante hablaba de su relación con su compañera de Operación Triunfo. Sin mencionar directamente a su ex, Bisbal recuerda aquella etapa y asegura que encontrar el amor en un programa es algo que «le podía haber pasado a cualquier persona». El almeriense se ha referido a su separación y ha lamentado el trato que recibió por parte de la prensa: «Me di cuenta de la crudeza, de la dureza y de la realidad de la fama cuando me vi inmerso en ese tipo de situaciones que yo no había elegido, simplemente lo único que había elegido era un cambio mío personal».

Es más, ha criticado que llegó a vivir una persecución: «No tenía prácticamente vida, fui perseguido hasta la saciedad. Por el hecho de no atender las preguntas que ellos querían hacerme, todavía se ensañaban un poquito más». El presidente de Universal Music, Narcís Rebollo, también participa en el documental y habla sobre esta dura etapa de su amigo: «Para David fue duro porque tú puedes querer a alguien de una manera, pero no lo quieres necesariamente a tu lado». David y Chenoa se conocieron en OT, momento en el que empezaron una relación de algo más de dos años. Según apuntan diversas fuentes, Chenoa estaría molesta por la actitud de David en el documental, ya que no aparece ni una imagen de la artista en la producción. «Ella no quiere hacer más leña del árbol caído, pero efectivamente, le ha sentado muy mal. Lo que ha hecho Bisbal al tapar o intentar borrar su pasado sentimental es bastante doloroso y difícil de entender», ha asegurado Saul Ortiz en el programa Cuatro al Día. La mallorquina por el momento ha preferido no pronunciarse públicamente sobre este tema y se ha limitado a utilizar sus redes sociales para promocionar el estreno de OT en Prime Video, que será este viernes 20 a las 22:00 horas.