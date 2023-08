Estas son las portadas de la prensa rosa de hoy

Como cada miércoles, las revistas del corazón traen las noticias más llamativas y salseantes de la semana. ¡Hola! , Lecturas , Semana y Diez Minutos consiguen auténticos bombazos que nos dejan boquiabiertos y con ganas de más. Descubre quiénes son las personas protagonistas del momento y estate al tanto de las últimas novedades dentro de la prensa rosa. Si quieres saber más cotilleos te dejamos aquí las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 30 de agosto.

Eugenia Silva, en la portada de la revista ¡Hola!

¡Hola! trae a Eugenia Silva junto a sus hijos, Alfonso y Jerónimo, en su paraíso de Formentera. Nos habla de sentimientos, de su familia y sus recuerdos en un verano diferente. Cada verano se refugian en su casa de Formentera construida perfectamente integrada en el campo, donde sus hijos disfrutan de la naturaleza y es perfecta para recibir a sus amigos y familia, o simplemente recargar las pilas.

Eugenia afirmaba haber sido un año complicado debido al fallecimiento de su padre, y que mejor forma de recargar las pilas que estar en familia descansando tranquila. Un verano diferente en el que sus hijos han sido su mayor apoyo, todos los planes de este verano han sido dedicados a ellos y no se han separado ni un minuto.

Gerard Piqué y Clara Chía, en la portada de Lecturas

Lecturas acude a una de las parejas más polémicas que ha habido este año, se trata de Gerard Piqué y Clara Chía. Unas vacaciones en Croacia en su verano más tormentoso, ya que Piqué está pasando por la custodia de sus hijos. En estos momentos tan difíciles para la familia, ha decidido escapar junto a su nueva pareja Clara Chía de vacaciones, para disfrutar unos días de descanso en Croacia.

Y es que la tensión entre Gerard Piqué y Shakira se acentuaba el mes pasado, en junio, cuando el hermano de Piqué, Marc, se casó con su novia María Vallas. Según el acuerdo que tiene la pareja sobre la custodia de los niños esos días debían estar con la madre, que no cedió para concederle el cambio. Una celebración familiar en la que sí que estuvo Clara Chía pero no los hijos de Shakira y Piqué.

Carmen Borrego, en la portada de la revista Semana

Semana y Cramen Borrego despidiéndose del verano más difícil, y es que este año no ha sido uno de los mejores. Ya que su futuro profesional está en el aire, y aunque quiere ponerle remedio cuanto antes, no sabe cuánto va a llevarle. No le está resultando nada fácil afrontar la situación y es que ella no ha tenido tanta suerte como Terelu y otros compañeros como Belén Esteban, que recibieron una oferta de Netflix para continuar con un formato similar a «Sálvame». Un proyecto que promete hacer mucho ruido y del que además supondrá para ellos grandes beneficios.

Hay que recordar que el problema de Carmen Borrego va más allá del trabajo, puesto que su madre no se encuentra tampoco es sus mejores momentos, debido a un estado de salud delicado. Toda la familia está pendiente de ella evolución y en todo momento está atendida. Tampoco le ha favorecido el estado con su hijo actualmente, ya que desde el incidente ha tratado de rehacer y arreglar las cosas y olvidar la batalla de estos últimos meses pero se ve que no ha salido bien.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en la portada de Diez Minutos

Diez minutos escoge a la pareja del momento, Tamara Falcó e Íñigo Onieva para contar el motivo por el que aún no pueden quedarse «embarazados». Una exclusiva de los recién casados que contrajeron matrimonio el pasado 8 de julio y desean ser padres. Debido a la vacuna que se pusieron para su idílica luna de miel por Sudáfrica no le permiten quedarse embarazada hasta, al menos, en los tres próximos meses.

Al vacunarse de la hepatitis «se deben de tomar una pastilla diaria desde el mismo día que llegas hasta una semana después, y esperar al menos tres meses para quedarte embarazada», así lo indica el prospecto de la medicación. A pesar de que Tamara está inmersa en un tratamiento de fertilidad natural deberá esperar hasta noviembre para poder pensar en el bebé.