Adara Molinero se sincera en redes sociales tras su paso por el programa Supervivientes. Desde su regreso; el agotamiento, el hambre, la fatiga... todos los factores del concurso le han pasado factura. Priorizándose, ha pasado «todo el día en casa, destrozada» y aún tiene la maleta sin deshacer porque se lo va «a tomar con calma». Después de 119 desafiantes días en una isla desierta, fue Bosco Blach Bordiú el que se hizo con la victoria y ganó el premio, un cheque de 200.000 euros. Junto a él, la exconcursante del programa de Mediaset España decidió tomarse unas vacaciones tras la gran final el 29 de junio.

A modo de descanso, al finalizar el reality de Telecinco, la exazafata decidió no privarse de nada. Así lo explicaba en un storie a través de Instagram: «Antes de irme de vacaciones, dije, me voy a tomar esta semana de comer lo que quiera, hacer lo que quiera... Y ya cuando vuelva, voy a comer sano y hacer todo lo que ha dicho mi nutricionista, Blanca. Pero, hoy ya notaba mi estómago que estaba diciéndome 'basta, no puedo más, para'. Y bueno, aparte de tenerlo hinchadísimo, también he sentido pinchazos».

«Sólo quiero sentirme bien, que me deje de doler y se me quite el hinchazón». Por este motivo, la exconcursante ha decidido empezar con una dieta aconsejada en todo momento por una experta. Finalmente, añade que está siendo «una auténtica locura, incluso estoy un poquito asustada». Por lo tanto, se va a someter a unas pruebas en cuatro semanas, cuando se le pase el efecto del antibiótico que ha estado tomando. Una de las propuestas de su nutricionista Blanca García-Orea es un menú para alimentar la microbiota intestinal. Se basa en el consumo de alimentos frescos y naturales como aceite de oliva, frutas, vegetales, legumbres, frutos secos, vinagre, cereales, pescados, leche y queso.