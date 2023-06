Marcos Llorente y Patricia Noarbe: todos los detalles de su boda en Mallorca

Empieza la cuenta atrás para la boda de Marcos Llorente y Patricia Noarbe: la pareja se casará el próximo 30 de junio en Mallorca. El centrocampista del Atlético de Madrid y la influencer se darán el 'sí, quiero' en sa Fortaleza tan solo una semana antes que el también futbolista Marco Asensio y su chica, la arquitecta Sandra Garal. Patricia lucirá un vestido de la firma Jesús Peiro, una marca que ha elegido por su «elegancia» y con la que siente una «conexión especial», tal y como ha explicado a ¡Hola!. Eso sí, Paddy se ha vinculado mucho en el diseño e incluso hizo un dibujo: «Me han entendido muy bien. Va a ser una sorpresa, lo único que os puedo decir es que va a ser muy dulce».

La celebración durará tres días, ya que como ella misma ha confirmado y es que habrá preboda, boda y postboda. La estilista de Noarbe, María Roberts, también ha hablado con la conocida revista del corazón y ha revelado algunos detalles de este enlace. La fundadora de Madart ha asegurado que la influencer está cuidando mucho su cabello y tiene dos peinados previstos para la celebración. Noarbe lucirá una melena acorde con su vestido, es decir, «elegante, tendencia y natural».

«Creo que es la novia que más he visto disfrutar de todos los preparativos», ha indicado, y es que además de ser su peluquera, María es su amiga. «Si ya los preparativos están siendo bonitos, no me quiero imaginar la boda», ha indicado en ¡Hola! Paddy ya ha celebrado su despedida de soltera junto a Sandra: las dos viajaron hasta Ibiza junto a un grupo de amigas y sorprendieron con atuendos al puro estilo de los años 2.000. Garal también habló en exclusiva con ¡Hola! y adelantó que el día de su boda llevará un modelo de Rosa Clará, tendrá dos cambios de vestido y habrá muchos tulipanes.