Empieza la cuenta atrás para la boda de Marco Asensio y Sandra Garal, que tendrá lugar el próximo 7 de julio en sa Fortaleza. Mientras prepara los últimos detalles de la celebración, la arquitecta de 29 años ha concedido una entrevista en ¡Hola! en la que da detalles sobre este día tan especial. La también influencer ha hablado por primera vez sobre su vestido de novia, y es que asegura que está muy contenta con el modelo escogido para la ceremonia: «Es más pieza de arte que vestido te diría. La última prueba que tuve que me lo probé dije, no hay vestido mejor que ese».

«Es increíble, no es nada como tradicional, es sexy como a mí me gusta vestir y a su vez elegante porque obviamente Rosa Clará es super elegante», unas palabras con las que Garal ha confirmado que lucirá un modelo de la conocida diseñadora catalana. Pero no será el único que llevará en la celebración: «Nunca había pensado en mi vestido de novia y cuando empecé a ver qué vestido quería me di cuenta de que iría de millones de maneras y podría llevar ese y muchos más que me gustan, bueno por eso llevo tres».

Respecto a si cumplirá con la tradición de llevar algo nuevo, algo viejo y algo prestado, lo tiene claro: «Algo nuevo el vestido, algo viejo son unas horquillas que mi madre llevaba en el pelo y yo me las voy a poner también y algo prestado, mi madre llevó la cajita de los anillos que es preciosa que es un corazón y la voy a usar yo también». Otro de los detalles que marcarán la boda serán las flores, algo muy importante para la pareja: «Mis favoritas son los tulipanes blancos, siempre me han encantado las rosas si soy sincera pero sí es verdad que a partir de la relación de Marco con Holanda he tenido mucho contacto con los tulipanes, siempre intento que haya en casa. Y van a estar en mi boda».

Aunque le gustaría contar todo, Sandra prefiere guardarse algunos detalles para sorprender a sus invitados pero asegura que «si pudiera hablar, yo os lo contaría todo y os enseñaría fotos». Al margen de su enlace, la madrileña está centrada en su trayectoria profesional tanto en las redes sociales como en el mundo de la arquitectura: «Ahora mismo estoy con la casa de Mallorca que es fantástica, es espectacular y os encantaría, y tengo también una vivienda muy especial que voy en Madrid que va a quedar increíble también».

Y es que Garal es una enamorada de Mallorca, motivo por el que ha decidido junto a su chico celebrar el enlace en la Isla: «Adoro el mar, de hecho yo le dije a Marco, yo me quiero casar con mar y él dijo ¡Yo soy de Mallorca! Y yo: ah, pues vas a ser mi marido...», ha asegurado entre risas. Y es que el futuro matrimonio vive un momento muy dulce, tal y como se puede apreciar en las palabras de amor de Sandra: «Lo que más me gusta de Marco es que nos reímos muchísimo juntos, tenemos una complicidad muy especial y para mí lo más importante de nuestra relación es que él me apoya incondicionalmente y encima creamos la mejor versión el uno del otro».