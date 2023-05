La tarde de este lunes Shakira ha estrenado el videoclip del tema Acróstico. En pocas horas el vídeo ya supera los nueve millones de reproducciones, y es que la cantante está acompañada en la grabación por sus hijos con Gerard Piqué, Sasha y Milan. Además de tocar el piano, uno de los pequeños incluso se anima a cantar la letra de esta canción que la artista les ha querido dedicar. «Aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad», es una muestra de las frases que se pueden escuchar en el single.

En el videoclip aparecen los tres con ropa cómoda en una acogedora habitación mientras tocan el piano. Un vídeo muy emotivo con el que la colombiana comienza una nueva etapa después de Monotonía, Te felicito, BZRP Music Sessions #53 y TQG. La canción se lanzó la madrugada del viernes en España y tres días después ha publicado este vídeo, que ha sorprendido por la aparición de los hijos del futbolista. La familia vivió casi una década en Barcelona, pero tras la ruptura de la pareja, Shakira decidió poner tierra de por medio y mudarse el pasado mes de abril.

«Me establecí en Barcelona para darles una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar», dijo ante los medios. Desde su marcha a Miami, la colombiana se ha convertido en el foco de los periodistas y son muchos los interesados en su situación sentimental. En las últimas semanas se ha relacionada a la artista con el actor Tom Cruise, aunque los rumores que suenan con más fuerza son los de una posible relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante y después salieron a navegar con unos amigos por las aguas de Miami Beach. Estas imágenes han llegado la misma semana en la que Shakira recibió el premio «Mujer del Año» de la revista Billboard. «Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma», dijo en su aplaudido discurso.