Esta semana ha dado comienzo la Feria de Abril de Sevilla. Muchos personajes públicas y gente influyente estuvo presente desde el inicio para disfrutar de esta tradición y una de ellas fue Victoria Federica. La joven miembro de la familia real estaba montando a caballo vestida de amazona cuando pisó a una chica de 22 años que tuvo que ser trasladada al hospital de urgencia.

Cuando la información salió a la luz, se cuestionó la actuación de la nieta del rey emérito, ya que aseguraban que no se había bajado para ver cómo estaba la afectada y continuo con su camino por el Real. Ahora, dos días después, la revista 'Vanitatis' ha asegurado que la sobrina del rey Felipe siguió su camino porque al girarse para ver la gravedad de la situación, la joven a la que había pisado parecía estar bien. Es más, al parecer la misma chica no se dio cuenta de la gravedad del pisotón hasta que no pasó u rato y se enfrió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

En este sentido, según confirman fuentes cercanas a la revista, Victoria Federica se quedó muy afectada al enterarse de la gravedad del accidente y cuando supo que estaba en el hospital, llamó la chica y se interesó por ella y por su estado de salud. También remarcan que en entorno de Victoria Federica se va a ocupar de hacerle las pruebas que hagan falta para comprobar que el pie de la chica no está fracturado y que le han dado un buen diagnóstico.

En este sentido, la revista explica que como la víctima vive sola en Madrid, una persona de confianza se está ocupando de todo este proceso para garantizar que la chica esté bien atendida. Para poder explicar cómo se produjo el accidente, aseguran que este año en el recinto hay mucha más gente que años atrás y que esto provocó que se produjera este incidente. Desde que se produjo el suceso, Victoria Federica ha mantenido un perfil bajo en las redes sociales y no ha publicado nada en relación a la Feria de Abril de Sevilla.