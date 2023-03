Shakira e Isabel Pantoja compartieron novio

Además de ser cantantes reconocidas, Shakira e Isabel Pantoja tienen otra cosa en común: salieron con el mismo hombre. Aunque no fue al mismo tiempo, las dos vivieron relaciones sentimentales con el actor Osvaldo Ríos, tal y como ha informado este martes El programa de Ana Rosa. En una entrevista, el puertorriqueño se ha pronunciado sobre su romance con la ex de Gerard Piqué, aunque ha preferido no mencionar a la tonadillera. Ríos ha revelado que la colombiana aprovecha cualquier momento para escribir las canciones y suele transmitir cómo se siente en ese momento: «Ella compone en las servilletas de los aviones, al menos cuando estábamos juntos. Es una virtuosa, tuvimos una relación muy linda a nivel emocional y espiritual».

Es más, ha asegurado que le dedicó el disco '¿Dónde están los ladrones?': «Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las escucho, yo le escribía poemas y ella a mí canciones». Shakira y Osvaldo se presentaron juntos por primera vez en un evento en la entrega de los Premios Lo Nuestro, en mayo de 1997, una relación de ocho meses que no estuvo exenta de polémica porque la cantante acababa de cumplir 20 años y el intérprete ya rozaba los 37. Osvaldo Ríos junto a Isabel Pantoja y Shakira. Respecto a su romance con Isabel, Ríos ha guardado silencio aunque en el pasado habló públicamente sobre la artista: «Fui el primer hombre al que abrió las puertas de la Cantora tras morir Paquirri», confirmó a los medios. Un noviazgo que tuvo lugar en 1995 y que solo duró cuatro meses. Estos días Isabel ha vuelto al foco mediático tras su gira por América, aunque no está previsto que actúe en España hasta el próximo 26 de julio en Gran Canaria. Por su parte Shakira pondrá pronto rumbo a Miami con sus hijos tras su separación con Piqué. La cantante está preparando toda la mudanza para que se efectúe antes de Semana Santa.