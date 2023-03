Shakira ya tiene fecha para dejar España y mudarse a Miami con sus hijos

Shakira pondrá rumbo a Miami más pronto que tarde, país en el que se quedará definitivamente a vivir con sus hijos tras su polémica ruptura con Gerard Piqué. La separación no fue nada fácil ni para la cantante ni para el futbolista, pero llegaron a un acuerdo a principios de noviembre de 2022. Doce horas fueron las que necesitaron para tomar una decisión sobre la custodia de Milan, de 10 años, y Sasha, de nueve años. El encuentro fue en el domicilio en el que se encuentra actualmente la artista, al lado de la casa de los padres del exfutbolista. Finalmente, Shakira ganó la batalla y se llevará a los hijos en común este año. Ahora se sabe cuándo será el paso definitivo de la cantante en dejar España y decir adiós a su etapa más agridulce.

La cantante está preparando toda la mudanza para que se efectúe antes de Semana Santa. Según han informado Lorena Vázquez y Laura Fa, el traslado será el próximo 1 de abril. En menos de un mes la cantante colombiana, que ha cosechado numerosos éxitos tras su ruptura, dirá adiós a España y a su ciclo con Gerard Piqué. Una ruptura muy sonada por las indirectas en sus canciones, la última con Karol G y su canción de TQG. El nuevo tema acumula millones de reproducciones en YouTube y también miles de comentarios y reacciones en las redes sociales. Una de las partes más compartidas es: «verte con la nueva me dolió, pero ya estoy pa' lo mío; lo que vivimos se me olvidó, es es lo que te tiene ofendido; que hasta la vida me mejoró, por aquí ya no eres bienvenido; y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río».

Por otro lado, Piqué, muy unido a sus hijos, dejará de ver tanto a sus hijos como hasta ahora ya que tendrá que coger un avión para disfrutar de ellos. El exfutbolista cedió ante las exigencias de la artista porque tanto él como Shakira querían zanjar el acuerdo de manera respetuosa y sin llegar a los tribunales, sobre todo, por sus pequeños. Sin embargo, según apuntaron los abogados del extfutbolista había «mucha voluntad por parte de él, ya que si no no estaríamos aquí», a la vez que afirmaron la estrecha relación que tiene con Sasha y Milan: «es un padre presente». En uno de los directos de la Kings League, Milán, participó como comentarista en la primera liga de fútbol 7 creada por streamers que reúne a exjugadores de talla internacional con estrellas de redes sociales y jugadores amateurs.

El mayor de los hijos de Shakira y Piqué se robó el protagonismo por su espontaneidad y soltura a la hora de hacer broma a los presentes a su corta edad. Un gesto que enfadó mucho a la artista y que la oficina de comunciación de la cantante confirmó días después: «Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué, en una discusión de contenido adulto».