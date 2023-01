Shakira ha arrasado el panorama musical con el rotundo éxito de su último tema, en colaboración con Bizarrap. Dos días después del estreno, el vídeo en YouTube alcanzaba a primera hora de este sábado los 88 millones de visualizaciones. En sus primeras 24 horas consiguió 14.4 millones de reproducciones en la plataforma de música online Spotify. Ante tan abrumadoras cifras, la cantante colombiana colgó en su cuenta de Instagram una publicación agradeciendo la acogida de la canción.

«Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras», escribió a última hora de este viernes Shakira.

Apenas unas horas antes, Piqué dejaba su primera respuesta a la canción. El exfutbolista catalán del Barcelona anunció este viernes en su directo de Twitch, que el nuevo patrocinador de la Kings League iba a ser Casio, la marca de relojes. Piqué ha portado un reloj para hacer patente su opinión sobre la canción que ha arrasado en las redes sociales y en todas las plataformas musicales actuales.