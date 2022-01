Novedades de la separación de Iñaki y Cristina: divorcio y despedida en Suiza

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón han sido este miércoles los protagonistas indiscutibles de las portadas de las revistas del corazón. La separación de los exduques de Palma ha sido tratada por todos los medios, y muchos de ellos han aportado nuevas informaciones que dan más detalles sobre cómo se han desarrollado los hechos. Lecturas, que publicó en exclusivas las imágenes del vasco acompañado por Ainhoa Armentia, asegura que Iñaki viajó este domingo en coche hasta Suiza para dar explicaciones a su mujer.

Este encuentro se habría producido pocas horas antes de que la ya expareja emitiese el comunicado en el que confirmaba la «interrupción de su relación matrimonial». Según el medio, el exjugador de balonmano y su hijo Miguel Urdangarin se trasladaron hasta Ginebra para mantener una reunión familiar con Cristina e Irene, la hija menor del matrimonio que vive con ella. Tras este encuentro, del que no han trascendido más detalles, padre e hijo fueron al aeropuerto donde se despidieron con un sentido abrazo, una imagen que se puede ver la portada de Lecturas.

Pilar Eyre ha asegurado además, en esta misma revista, que el matrimonio de Cristina e Iñaki llevaba tres años roto, más en concreto desde el año 2018. «Lo sabía la familia, además de los hijos y los amigos íntimos, pero consiguieron vendernos la imagen de una pareja golpeada por la adversidad que permanecía unida», afirma la periodista en blog No es por maldad. Semana, por su parte, indica que Cristina «estaría preparando ya el siguiente paso, la solicitud del divorcio, algo que hace alejada del foco mediático tras salir del mapa y guardar silencio».

Respecto a la relación de Ainhoa Armentia con el entorno del vasco, la madre de Iñaki, Claire Liebaert, ha explicado que todavía no conoce a la compañera de su hijo. Por su parte Pablo Urdangarin ha vuelto a atender este miércoles a los medios y ha negado que él o sus hermanos hayan visto en persona a la nueva ilusión de su padre: «No, la verdad es que no creo que nadie haya conocido a Ainhoa», aunque ha confesado que no tendría ningún problema en coincidir con ella «si surge la ocasión».

Las distintas revistas también han querido hacer un perfil de Armentia y han detallado que estaba casada desde hace casi 20 años y que tiene dos hijos adolescentes. Aunque ahora ha salido la noticia a la luz, parece que la relación entre ambos habría comenzado en el verano del año 2021, unos meses después de que el vasco empezase a trabajar en el bufete de abogados de Vitoria. Para Ainhoa están siendo unos días complicados e incluso ha pedido a la prensa respeto: «Os pido por favor que respetéis la intimidad de mi familia».