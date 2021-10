Marta Riesco habla por primera vez sobre la polémica con Antonio David Flores

Marta Riesco, reportera de El programa de Ana Rosa, ha roto este lunes su silencio. La periodista, que fue relacionada el pasado jueves con Antonio David Flores, ha mandado un contundente comunicado al programa en el que trabaja en el que ha dejado clara su postura.

Ana Rosa Quintana ha sido la encarga de leer este texto en el que Marta ha señalado que no quiere entrar en está polémica. «Llevo 10 años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión, mi trabajo me avala... todo esto lamentablemente ha quedado en un segundo plano estos últimos días», ha indicado la comunicadora.

La joven, que se ha sentido muy atacada estos días, ha remarcado que no es un personaje público: «Algunos compañeros de profesión me han aludido desde un ámbito privado, quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en temas personales... si entro, me acusarán de lo que digo; y si no lo hago, me acusarán de que callo».

La periodista, además, ha criticado que ha «sufrido una gran presión mediática y acoso permanente, directa o indirectamente se me está señalando en medios de comunicación».

Ana Rosa ha leído un comunicado de Marta Riesco, pese a que ella misma está trabajando hoy en el programa. Dice que sufre un acoso permanente y que está siendo señalada. Pide poder hacer su trabajo libremente y a continuación ella misma procede a hablar de Irene Rosales 🤦🏻‍♂️ #AR25O pic.twitter.com/ebHGg7R8Pf — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) October 25, 2021

Eso sí, se ha mostrado muy agradecida con Ana Rosa y su equipo: «He trabajado en diferentes medios hasta llegar donde estoy, el sueño de mi vida era trabajar en El programa de Ana Rosa y lo conseguí, gracias a Dios tengo el cariño y el apoyo de todos mis compañeros del programa».

A lo largo de estos días se ha señalado la relación del exmarido de Rocío Carrasco y la reportera como causa principal de la ruptura con Olga Moreno. «Olga ha descubierto cosas que no conocía», aseguró María Patiño la semana pasada en Sálvame. Un secreto 'a voces' que parece que ya conocían muchos de los trabajadores de la cadena y que ahora ha salido a la luz.

La revista Lecturas fue la encargada de dar en exclusiva la noticia de la separación el pasado miércoles. El medio apuntaba que el ex guardia civil llevaría más de un mes viviendo en Madrid, mientras que la sevillana reside en Málaga y continúa trabajando en su tienda de ropa.