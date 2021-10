Tras anunciarse la separación este miércoles de Antonio David Flores y Olga Moreno, ahora sale a la luz que el exmarido de Rocío Carrasco podría estar con una conocida reportera de Telecinco.

El programa Sálvame aseguró que el malagueño mantendría una «relación especial» con Marta Riesco, periodista de El programa de Ana Rosa. «Olga ha descubierto cosas que no conocía», aseguró María Patiño en directo.

«Desde que he llegado a Telecinco, no he parado de oírlo. No sé si es verdad o mentira, pero aquí todo el mundo lo da por hecho», explicó Marta López, amiga de Olga. «Ellos se dejan ver por los pasillos con total normalidad, pero también se les ha visto fuera de estas instalaciones», añadió Omar Suárez.

Aquí tenéis la conexión de Marta Riesco esta mañana en AR hablando de AD, la que hablan en sálvame. ¿Hablarán mañana en AR? Palabra de abuela 👵🏽#yoveosalvame #salvame pic.twitter.com/dVH62g5Deg — LaAbuelaCotilla👵🏽 (@abuelacotilla) October 20, 2021

Parece ser que Antonio David lleva tiempo con Marta Riesco, reportera del programa de Ana Rosa.

Hay que tener ganas de tío... Qué ajco. #yoveosálvame pic.twitter.com/lDx9RIEmPj — La Lati 🇪🇸 (@Latigo_TV) October 20, 2021

Una relación 'a voces' que parece que ya conocían muchos de los trabajadores de la cadena y que ahora sale a la luz. Es más, Riesco mantiene una muy buena relación con Rocío Flores, ya que ambas trabajan en el mismo programa.

Cómo estoy disfrutando con el lío de Antonio David y Marta Riesco con Rocío Flores de mamporrera #APOYOROCIO20O #yoveosálvame pic.twitter.com/zcZ4yYGb9Z — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) October 20, 2021

En redes sociales se han podido ver mensajes de cariño de la hija de Rocío Carrasco a la reportera.