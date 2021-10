Raquel del Rosario rescata a su hijo de las garras de un puma

Raquel del Rosario se ha convertido este lunes en tendencia en Twitter tras contar el complicado momento que vivió su hijo en California. En sus redes sociales la cantante ha explicado que tuvo que rescatar al pequeño de cinco años de las garras de un puma.

«'Mami, voy al árbol a buscar fruta', me dijo en el jardín. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme. Un puma se había abalanzado sobre él y lo hería ferozmente con sus zarpas», relata en su perfil Instagram.

«Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender como atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima», un acto heroico que logró salvar la vida del pequeño.

«Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo», explica la artista. Y es que, tal y como le informó el doctor: «Unos milímetros más y no lo hubiese logrado».

El animal, finalmente, tuvo que ser sacrificado tal y como dicta la ley de California. «Salí de casa con el corazón roto y un sinfín de sentimientos encontrados por todo lo sucedido, pero en aquel momento solo podía pensar en proteger a Leo y estar cerca de Mael, el eterno e irremediable amante de los animales», concluye en la publicación.

Las redes se han llenado de mensajes de apoyo para la que fuera vocalista del grupo español de pop El sueño de Morfeo. Y es que, tal y como ha explicado, aunque la noticia ya se publicó en distintos medios, ha sido ahora cuando se ha sabido que los protagonistas eran ella y su hijo.