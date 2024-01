El momento chupinazo es lo más, no me digan. Como suele ser habitual desde hace varios años, durante la mañana del día de la Revetla, la Confraria de Sant Sebastià realizó su tradicional chupinazo en el Bar España Can Vinagre situado en el calle Oms de Palma.

Por la tarde, con mucha alegría en el cuerpo, cada cofradía se reunió en la plaza Llorenç Bisbal para entregar su pañuelo a una reproducción del brazo de Sant Sebastià. Por otra parte, Orgull llonguet festejó su Revolta Llongueta delante de la Bodega Bellver. Allí, Clara Fiol pronunció el pregón y hubo pasacalles con xaranga y caparrots. PD Burbaia y Padjesa fueron los encargados de animar la noche con su música.