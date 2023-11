10 Aniversario Forbes

La revista Forbes celebró una cena de gala en Palma para celebrar su X aniversario en España en la que se convocó a una notable representación de tejido empresarial, social e institucional de Balears y reuniendo a los máximos representantes de la sociedad económica y política balear. Maravilló el alto perfil que se convocó para la noche festiva, pues se enmarca en las celebraciones de la revista en el mercado español, conocida por publicar cada año listas que despiertan gran interés empresarial, siendo un referente en el entorno de los medios económicos, empresariales y de estilo de vida. Es casi venerable, se lo digo yo que de eso se bastante. La cena, elegante, exclusiva pero también distendida se celebró en Ses Cases de Sa Font Seca de Palma, y contó con la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, que esta semana voy a convertir en protagonista.

Me encanta que desde que accediera al cargo haya sido capaz, en tan poco tiempo, de crearse un estilo, una imagen personal que la identifica, y lo ha hecho apostando todo al blanco, al menos en lo que a vestuario institucional se refiere.

A Marga le da luz, y la engrandece, así que su elección, no sé si asesorada por profesionales o motu proprio, me parece todo un acierto. No puedo con los políticos que se presentan hechos una piltrafa, es banal, es antiguo. No es el caso del alcalde de Palma, Jaime Martínez, ni tampoco de los como Gabriel Escarrer o Miquel Fluxà, que aparecen siempre impecables aunque sus estilos sean totalmente distintos. El presidente y editor de Forbes España, Andrés Rodríguez, subrayó la importancia de este aniversario como «un testimonio del compromiso continuo de Forbes con el mercado español y su capacidad para evolucionar en un panorama mediático en constante cambio» y destacó el vínculo especial con las Islas Baleares, resaltando la riqueza cultural y empresarial de la región que ha contribuido, entre otras cuestiones, a su innegable éxito turístico.

Prohens alabó el potencial del sector turístico balear, pionero y referente en todo el mundo, de la mano de toda una generación irrepetible de emprendedores, la generación de nuestros padres y abuelos, que convirtieron estas Islas en una potencia turística y en una tierra exportadora de know how alrededor del mundo. Y no miente la presidenta. Lean la introducción de nuevo si les apetece. Felicidades Forbes, y enhorabuena por vuestro nuevo Club.