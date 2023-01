Una mallorquina más triunfó en Miami y lo hizo a pocos metros, a solo 5 minutos, de Design District, una de las zonas más importantes de Miami donde mostrar arte, lo que es señal de que se ha llegado a algún punto importante. Alina Poloboc nació en Moldavia en 1995, pero desde 2015 vivía en Palma hasta que se trasladó a Miami, a esta zona en particular, donde encontramos espacios que se han avanzado al resto inoculando un glamour a un espacio que fue antes, no hace mucho, una zona complicada y hoy, tras una muy acertada reforma, se ha convertido en uno de los lugares de referencia del lujo mundial, sea en arte contemporáneo o sea en moda. Es una locura de las que me gustan a mí.

Algo así en Palma sería maravilloso, pero, ¿saben qué me encuentro tras las ilusiones al volver de mis viajes? Una Palma sucia, triste, aburrida en plenas fiestas porque los horarios comerciales no tienen sentido. Medellín sí es una ciudad viva, Palma y sus gobernantes se la han cargado incluso en fiestas. Y critican al Rey, que está atado de pies y manos. El nombre de la colección de Alina se llama ‘ANOTHER ME’ (otra yo, en inglés), algo muy diferente de todo lo que ha hecho hasta hora. Más de 200 cuadros pintados en solo 4 meses desde que la mallorquina decidió mudarse para vivir en Miami. El estilo de vida de este sitio, los colores, el calor, la gente, la alegría y la pasión me inspira para crear algo atrevido y auténtico. Han venido más de 200 invitados, muchos de ellos bien conocidos en el mundo del arte, televisión y empresarios que hicieron de la cita un momento único en la vida de Alina, la bellísima Alina, una gran dama de la moda en Mallorca, donde hizo muchas campañas de publicidad, pues tan bella es. En el evento participaron influencers tan destacados como Alejandro Benzaquen, Paola Ruiz, Sol Carlos, Mabel Moreno y Yudi Arias, así como el escultor Lorenzo Queen, hijo del gran Anthony Queen, y un habitual de Ibiza donde ha desarrollado junto con Barcelona gran parte de su obra. Soy muy fan de su esposa Giovanna Queen, tan italiana, tan rotunda, tan alegra, tan capaz de hacer feliz a cualquiera.