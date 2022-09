Mario Vaquerizo en Mallorca

Mario Vaquerizo triunfó en el Mallorca Live Summer, el festival que más alegrías nos ha dado este verano y que acaba precisamente este fin de semana con un Sonar magnífico dedicado a los Dj más reputados. El escenario del Mallorca Live Summer 2022, en Magaluf, ha acogido a lo mejor de lo mejor durante estos meses de calor intenso en el que la música era el mejor de los refrescos. La lista ha sido de aúpa, con un cartel de se abrió con C. Tangana y continuo in crescendo y eso que era difícil de superar el regalo que nos hizo el genio. El Live se convirtió en Summer Festival y llegó también el Sonar, la gran sorpresa.

Este viernes pasado un concierto en el que el pop español fue el protagonista gracias a las actuaciones de un doble cartel compuesto por Nancys Rubias y Fangoria, con Mario Vaquerizo y Alaska, respectivamente. Incombustibles. Mario Vaquerizo y sus Nancys Rubias dieron el pistoletazo a la noche tras la actuación de los teloneros, la banda mallorquina The Southnormales. Las Nancys hicieron vibrar el escenario y al público con su repertorio, lleno de pop, rock y lujuria con temas tales como Me da igual. Y, claro, no faltaron nuestros amigos más queridos, los que no se pierden una juerga por nada del mundo y mucho menos si es de calidad.

He de decir que son los que más se divierten, pero también los que mas trabajan. Ahí estaba rebosante de felicidad y belleza Martina Benvenutto con su pareja Álvaro Anaya, músico y Dj de los buenos, y Pedro Cerón también con su pareja Manu. Ambos ha disfrutado de un verano de amor y lujo, nunca mejor dicho o escrito, pues han estado en todas las partes donde se ha de estar. Una maravilla de verano, que continua, no crean que acaba aquí. Ha habido tiempo para todo. Lean si no.