‘Shooting’ de Martina Benvenutto

Los lectores de Ultima Hora ya conocen a la empresaria y diseñadora Martina Benvenutto. Se la presentamos en una entrevista que se publico hace solo unos meses y enamoró a muchos. Otros muchos ya lo estábamos desde que descubrimos no solos su belleza, también su temple y elegancia. Desde que apareció en estas páginas ha sido tentada por la televisión nacional para que contara intimidades que la relacionaban con un famoso ex torero que participa como colaborador en un conocido programa de televisión. Pese a que la oferta era jugosa Martina declino la invitación para centrarse en lo que de verdad importa, el trabajo bien hecho, y huir de la fama efímera que tan cara se paga hoy día.

No es que la tele no le interese, si ha estado en la televisión malagueña contando su experiencia en moda y en la empresa, hablando de belleza y cuidados, contando su propia experiencia, y les mostraré imágenes de ello, en estas paginas si me siguen leyendo. Lo importante es no haber caido en la tentación, haber seguido defendiendo honestamente su trabajo como creadora de moda y fundadora de una marca con sede en Mallorca que ya tiene cinco tiendas repartidas por la Isla.

Estos días, aprovechando la llegada del buen tiempo Martina y su equipo se desplazaron a una finca de la Serra para fotografiar la nueva colección que podrá adquirirse en próximo verano. Para ellos, como para tantos otros es una resurrección necesaria. Por cierto, he hablado con la empresaria del lujo Maite Arias y me cuenta que sus tiendas de Puerto Portals donde se venden las marcas de más alto nivel están funcionando mejor que nunca, facturando más que en la misma época del 2019 que es el año que toma de referencia.

Vuelvo a Martina, y a su colección de Nilay de esta temporada primavera-verano inspirada en la Mallorca rural con una pizca de inspiración proveniente de la India, siendo protagonista los textiles como el lino, algodón y la mezcla de sedas que vienen de ese país. Es curioso como muchos de los elegantes de otras épocas que pude tratar se vestían, al menos en Pollença, con telas y vestidos de inspiración árabe o india. Hoy solo lo hacen unos pocos exquisitos supervivientes y Marta Moriarty, que se reinterpreta en cuanto pone un pie en la Isla.

En fin, Martina elige cada tela minuciosamente en los viajes a India buscando la inspiración y la conexión con Mallorca en cada color y diseño. Este año ha creado vestidos midi en nido de abeja y pantalones anchos con tops manga francesa, hace triunfar los estampados tye die de tintes naturales que son los protagonistas absolutos de esta colección dando un toque de lo más veraniego pues llenas de alegría y color cada espacio que ocupa la tela sobre el cuerpo de las modelos que ven en las fotos. Tres bellezas, Lya Grace, María Baos y Max Segura, lucen ideales y perfectas para la Mallorca de hoy, la casi casi post pandémica, con una colección adaptada a los patrones sueltos, cómodos y sobre todo femeninos, que es filosofía de vida.

Hago hincapié en esto porque la pandemia ha acostumbrado al chándal a demasiados y conviene desterrarlo cuanto antes de nuestras vidas y usarlo únicamente para hacer deporte que es para lo que sirve. Sigo.