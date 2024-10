El exalcalde de Deià presiona a la joven que le denunció por violación: «No hables con nadie»

El exalcalde de Deià Jaume Crespí, que está siendo investigado por la Policía Judicial de la Guardia Civil por violar a una joven de 23 años en un coche en Esporles, contactó con la denunciante el pasado viernes para presionarla:

–Caparruda

–Por favor

–No hables con nadie y menos con la prensa si te llama, no hables. Que solo quieren hacer daño, no dar abrazos.

El expolítico, de 48 años, pidió a través de WhatsApp a la chica que no sea impulsiva.

–No hables con nadie antes de hablar conmigo, por favor, escúchame.

Crespí escribió a la mujer «durante todo el día» para que no hablara con la prensa sobre el caso que ha destapado Última Hora.

Juego

«Intenta manipularme para que no hable y cuente lo que pasó, que él mismo admitió», explicó ayer la joven. «Ha querido hacerme quedar como la loca y él el bueno hasta que me di cuenta de su juego». La joven cuenta que Crespí le hizo decir el pasado jueves por la noche por teléfono a este periódico que todo había sido «un malentendido» y «una cruzada de cables». «Al principio de todo me manipulaba porque quería quedar bien». El exalcalde de Deià declaró que todo «es falso totalmente», que ella iba a retirar la denuncia y que «está trastornada porque tiene otros problemas».

La joven indica que el hombre, que fue alcalde de Deià con el Partido Popular durante once años, le hizo quedar «como una loca o como esas mujeres que denuncian falsamente cuando eso yo nunca lo haría». La denunciante lamenta que el expolítico diga que la prensa busca hacer daño «y lo que hacen es contar la realidad. Lo que pasa es que a él no le gusta la realidad».

La supuesta agresión sexual denunciada tuvo lugar la madrugada del pasado 25 de septiembre. Jaume Crespí quedó con la joven para tomar alcohol y cocaína en un bar de Palma. El hombre se ofreció para acompañarla en coche a su casa, en Esporles, y aprovechó que se quedó dormida para realizarle tocamientos y forzarla.

ADN

La joven se despertó y le pidió que parara. Ese mismo día interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Calvià, que ha abierto una investigación por un presunto delito de agresión sexual. El exalcalde de Deià, por recomendación de su defensa, se negó a que le tomaran muestras de ADN para cotejarlas con los restos biológicos de la denunciante.

–Tu nombre no saldrá en la prensa y esto quedará parado– escribió Jaume Crespí a la denunciante, el viernes pasado, a las 13.50 horas.