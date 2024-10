La supuesta violación del exalcalde de Deià a una joven de 23 años: una denuncia y dos versiones

Jaume Crespí, exalcalde de Deià, fue denunciado por haber violado a una joven de 23 años el pasado 25 de septiembre en un coche en Esporles. El expolítico, de 48 años, ha asegurado a Última Hora, que destapó el caso, que es «totalmente falso» y que la chica «va a retirar la denuncia».

El expolítico explicó por teléfono a este periódico el pasado jueves por la noche que la joven «está trastornada porque tiene otros problemas» y que «se hizo una pelota». Jaume Crespí comentó que la joven estaba con un chico que le pegaba y que tiene muchos problemas judiciales. «No es un culebrón esto, es una putada muy grande».

La denunciante contactó la misma noche con Última Hora para decir que lo que ocurrió estaba «solucionado» y que todo había sido «un malentendido». La joven añadió que fue «una cruzada de cables» y que tenía intención de ir al juzgado a retirar la denuncia. Sin embargo, tras la publicación de la noticia, compartió con este periódico una conversación que mantuvo con el exalcalde de Deià tras la presunta agresión sexual.

La joven reprocha a Jaume Crespí que la hubiera forzado. «No me ha gustado lo que me has hecho mientras dormía, que me tocabas. Tú sabías que estaba dormida», le dice. El expolítico contesta «Eeppaa!!» y ella le responde: «Epa que. Y si me veías con los ojos cerrados no me tendrías que haber hecho eso».

Jaume Crespí, según la captura de la conversación aportada por la denunciante, le comenta que no sabía que dormía.

-Pero no te preocupes, no volverá a pasar.

-No estoy para comedias a mi edad.

Los hechos denunciados ocurrieron durante la madrugada del 25 de septiembre. El exalcalde de Deià quedó con la joven para tomar alcohol y cocaína en un bar de Palma y después la acompañó a su casa, en Esporles. La perjudicada, según se desprende de la denuncia, se quedó dormida y el hombre aprovechó para realizarle tocamientos y forzarla. El mismo día interpuso una denuncia contra el hombre.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Calvià abrió una investigación tras tener conocimiento de lo sucedido y citó al expolítico el miércoles pasado en calidad de investigado por un presunto delito de agresión sexual. Los agentes pidieron al hombre si podían tomarle muestras de ADN y Jaume Crespí, por recomendación de su defensa, se negó.