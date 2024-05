«Sigo confiando en la Justicia y espero poder probar mi inocencia y que castiguen a los culpables, pues me han hecho mucho daño físico y, en especial, moral, del que todavía no me he recuperado del todo». Pau Rigo insistió este lunes a través de una carta manuscrita, enviada a un programa de Mediaset, en su inocencia días después de conocer que tendrá que volverá a ser juzgado.

El hombre de 84 años de edad volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por matar a uno de los dos jóvenes de 25 años, hermanos gemelos nacidos en Colombia, que entraron a robar en su vivienda en Porreres. El TSJIB admitió el recurso presentado por la Fiscalía para repetir el juicio después de los graves problemas con el veredicto que, según el tribunal, hacían inviable conocer la voluntad real del jurado. La acusación pública le acusa de un delito de homicidio y le reconoce una eximente incompleta. Noticias relacionadas El TSJIB sentencia que hay que repetir el juicio a Pau Rigo Rigo reitera en la carta el contenido del comunicado remitido la semana pasada: renuncia a un posible recurso y pide ser juzgado «cuanto antes» para poder «limpiar» su nombre y poder ser absuelto. En la nota agradeció además las muestras de afecto recibidas. Entre ellas, la alcaldesa de Porreres, Xisca Mora, que insistió en que el anciano actuó en defensa propia y que reivindican la absolución «más allá de tecnicismos jurídicos». Cabe recordar que en la primera sentencia, en la que inicialmente fue condenado Rigo, fueron castigados los tres acusados por el robo en la vivienda en febrero de 2018. La sentencia imponía una pena de cuatro años y ocho meses a José Antonio Sánchez Lara y de cuatro años y seis meses a Marcos Rotger Vidal, los dos cerebros del violento robo y de tres años a Fredy Escobar, el hermano del hombre fallecido en el asalto, Mauricio Escobar. A este tercer acusado también se le impuso una pena de dos años de prisión por un delito de lesiones cuya víctima es precisamente Rigo. Ahora todas las partes están a la espera de que la Audiencia Provincial fije la nueva fecha en la que se celebrará de nuevo el juicio con Tribunal del Jurado.