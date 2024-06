El debate sobre la masificación turística en Mallorca llega a TikTok. La usuaria @Srta.Kaotika ha subido recientemente un vídeo que se ha hecho viral en cuestión de horas, criticando tener que pagar parking por ir a la playa. «A los turistas no los quieren, pero saquearlos sí que los saquean», aquejaba la joven en un pequeño clip que ha prendido la mecha de una encarnizada polémica sobre el modelo turístico.

La principal crítica de la mujer en el vídeo viral ha sido el que no haya opciones gratuitas para estacionar el coche cerca de la costa: «Para entrar en una playa de Mallorca hay que meter el coche en un parking y pagar seis euros. Y todo prohibido porque si no te quita el coche la grúa, sino no tienes acceso a la playa». Y añadía: «Dicen que no quieren a los turistas en Mallorca y que hay que ver los turistas. A los turistas no los quieren, pero saquearlos sí que los saquean, y sí que les sacan los cuartos por cualquier cosita». Lo cierto es que se trata de una medida que se aplica en las zonas turísticas más masificadas o en áreas protegidas de las islas, precisamente para evitar una sobresaturación que dañe el entorno.

En cuestión de 24 horas, el vídeo ha acumulado ya más de 50.000 reproducciones, así como numerosos comentarios, fruto de la polémica entre quienes opinan como la tiktoker y quienes defienden medidas como las del aparcamiento de pago. De hecho, muchos mallorquines han expuesto algunos de los problemas que sufren como residentes, a raíz de la masificación turística de la isla: «A los residentes nos toca pagar igual… A nosotros sí que nos sacan la pasta, por culpa del turismo masivo no podemos ni permitirnos un alquiler». Otro usuario ha comentado, en la misma línea: «'La gente que no quiere turistas' no es la que te saquea, es la que vive saqueada todo el año en su isla y tiene que pagar los mismos 6 euros para ir a esa playa».

El debate que protagoniza la actualidad

La actualidad mallorquina está dominada precisamente por el debate entorno a la masificación turística y el modelo turístico que se debe plantear de cara a un futuro. Se habla no solo en bares, en comidas familiares y entre amigos, sino también en el Parlament, en el mundo empresarial y a escala nacional. Tras la multitudinaria manifestación contra la masificación turística del 25 de mayo, que reunió en Palma a más de 10.000 personas, ya se ha convocado la siguiente, para celebrarla en todas las islas de forma simultánea en julio, bajo el lema 'Menys turisme, més vida'.