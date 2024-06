Suele ser un fenómeno habitual, pero en los últimos días han vuelto a circular por diferentes grupos de WhatsApp de la Part Forana de Mallorca, e incluso en Palma, alertando de la presencia de mujeres que se harían pasar por enfermeras del centro de salud o el PAC correspondientes, y que visitarían a personas mayores, principalmente que viven solas o con movilidad reducida, con el fin de robar en sus domicilios.

Las presuntas profesionales sanitarias no suelen acudir solas a las viviendas, yendo varias a la vez perfectamente uniformadas, presentándose en algunos casos como enfermeras del PAC, como reportaron desde el pasado fin de semana en la localidad de Esporles, o semanas atrás en la barriada palmesana del Coll den Rebassa.

De hecho, el Ajuntament de Bunyola ha emitido un comunicado oficial a través de sus canales oficiales en los que alerta de este tipo de hechos, señalando visitas de supuestas personas que se presentan como personal de los servicios sociales o de la Unidad Básica de Salud, visitas que remarcan desde el consistorio que no se producen sin previo aviso.

Por ello, invitan a las personas que puedan verse afectadas a no abrir la puerta a nadie que no sea conocido o que no se esperara en ese momento, de la misma manera que se insta a informar y denunciar ante la Policía Local estos hechos.

La excusa es tomar la tensión a los ancianos, momento que aprovecha una de ellas para pedir permiso para ir al baño y husmear por el domicilio con el fin de hacerse con dinero o bienes materiales tales como joyas. En algunos casos, además, se reclama 90 euros por la visita, un hecho que ha llamado la atención de los afectados.

Este 'modus operandi' no es nuevo, ya que tiempo atrás, el Ajuntament de Campos alertó ya de la presencia de una supuesta enfermera que visitaba a personas mayores del municipio, siendo un fenómeno que suele repetirse en algunas localidades de manera esporádica, pero que eleva las alertas, por lo que se pide a las posibles víctimas identificar a las visitantes antes de permitir el acceso a sus hogares o, directamente, no abrirles la puerta.