El abogado de Albert López ha negado que su representado haya confesado el 'crimen de la Guardia Urbana', tal y como se difundió este pasado martes. «La información es falsa. Albert López me ha asegurado que él nunca ha confesado haber participado en la muerte de Pedro», ha asegurado el letrado José Luis Bravo este miércoles en declaraciones al programa Tot es Mou de TV3.

«Esta confesión no existe», ha asegurado. «Cuando contacté con él me aseguró que no había ninguna confesión y que nunca ha confesado haber participado en la muerte de Pedro», ha asegurado el abogado. «Me dijo que no entendía que había pasado, que también había hablado con los psicólogos del centro penitenciario. No es lógico que la información trascienda pero, todavía es menos, cuando la información es falsa».

Bravo ha asegurado que van a «tomar medidas» sobre lo ocurrido y que piensan que puede haber filtrado o remitido una información manipulada. «No tengo muchos datos pero creo que el que ha transmitido la información a los periodistas lo ha hecho de forma defectuosa», ha asegurado. «Las motivaciones no las entiendo, se dice que lo hace para conseguir permisos, pero esto no es cierto», ha añadido. «Los permisos le llegarán cuando le tengan que llegar», ha aclarado.

Por su parte, la defensa de Rosa Peral valora presentar un nuevo recurso a su condena por asesinar a su marido, Pedro R.. La abogada de Peral, Olga Arderiu, ha explicado este miércoles que trabajan para aclarar el contenido de la nueva versión de López para «estudiar si cabe» presentar un recurso de revisión.