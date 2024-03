Carlos Cortés Radó, conocido popularmente como ‘El Charly’, prestó este lunes declaración ante el juez instructor de la ‘operación Jaque mate’. El presidente de la Federación Gitana de Baleares respondió a todas las preguntas formuladas por el magistrado Toni Garcias, titular del Juzgado número 7 y del Ministerio Fiscal. Lo primero que hizo fue explicar, punto por punto, todas las llamadas ‘pinchazos’ que la Guardia Civil le atribuye a la venta de droga.

En todo momento, el patriarca de los gitanos, apuntó que hacía referencia a kilos de patatas, naranjas, arroz y libros de aceite o leche por su faceta de reparto de alimentos. También defendió a capa y espada su gestión al frente del Real Avilés. Es más, quiso aportar su experiencia anterior de gestor deportivo porque estuvo durante un tiempo al frente del CD Soledat. Fue allí, donde según su relato, adquirió cierta soltura en gestión deportiva.

Por otra parte, ‘El Charly’ no cesaba de proclamar su inocencia y, a pesar de que es plenamente consciente de que cuesta mucho creer sus explicaciones, sostiene que es la verdad.

Poder adquisitivo

En referencia a las preguntas sobre su elevado su poder adquisitivo y entradas de dinero, Carlos Cortés apunta que vive gracias a los alquileres de la vivienda de su pareja y de algunos préstamos que va realizando. En esta cuestión, el magistrado también le interpeló en relación a su vinculación con Joaquín Fernández ‘El Prestamista’. En este punto, ‘El Charly’ sostiene que su única vinculación con Joaquín es por la intermediación de un préstamo para una tercera persona. Es decir, que bajo ningún concepto, se trata de dinero para comprar droga o nada por el estilo. El líder de los gitanos de Balears estuvo asistido en todo momento por su abogado, el exfiscal anticorrupción Pedro Horrach. Para finalizar, quiso dejar muy claro que defenderá su inocencia y de todas aquellas personas que se han visto afectadas por su detención. «Soy inocente y lo voy a demostrar».

La nota curiosa de la jornada de declaraciones la protagonizó Domingo, cuñado de ‘El Charly’. En un momento dado, el juez le pregunta por sus ‘pinchazos’ donde habla de varios millones de euros para droga. En ese punto, el acusado se defiende diciendo que no sabe ni leer ni escribir y que él habla en pesetas. «Los leuros (euros) no sé lo que son. Yo solo hablo de pesetas. Si hubieran tenido tan claro que yo movía tantos kilos de droga o dinero, ¿por qué no me detuvieron?», preguntó al juez.

Durante la jornada de ayer, declararon un total de doce personas detenidas en la causa.