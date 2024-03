Lleva poco más de una semana en la cárcel de Palma «y estoy muy mal, como te puedes imaginar». Carlos Cortés, ‘El Charly’, es el principal acusado en la operación ‘Jaque Mate’ de la Guardia Civil, en la que también cayeron personajes tan conocidos como Joaquín ‘El Prestamista’ o ‘El Iván’, el hijo de Pablo Campos Maya, ‘El Pablo’. Desde la prisión, y a través de su abogado Pedro Horrach, que lo visitó el viernes, ha roto su silencio y ha atendido en exclusiva las preguntas de Ultima Hora.

¿Está al corriente de todo lo que se está publicando sobre el caso?

—Pues sí, porque en la cárcel leo cada día Ultima Hora, pero con un día de retraso, porque es el protocolo que hay aquí. Tengo que decirle que hay muchas cosas que se dicen que no me gustan, sobre todo porque están ensuciando el nombre de gente inocente.

¿Se refiere a la regidora de Vox, Jero Mayans?

—Le voy a contar que las familias de Son Banya me llamaban continuamente porque había muchos apagones de luz, cada dos por tres. De ahí que hablara con Jero Mayans, para comentarle estos cortes, a ver su podía hacer algo. Nada más, eso es todo.

Tras el demoledor informe del equipo antidroga de la Guardia Civil ¿sigue sosteniendo su inocencia?

—Totalmente. Se lo diré de una forma muy clara: Soy inocente y lo voy a demostrar. Quiero limpiar mi nombre porque todo lo que se está diciendo estos días es terrible.

Pero el sumario es muy explícito y le acusa de narcotráfico a gran escala. ¿Cómo puede justificar que es inocente?

—Se han malinterpretado muchas conversaciones telefónicas en las que estaba pinchado. Se recibía cada cierto tiempo mucha comida del banco de alimentos para las familias más necesitadas, gitanas, marroquíes o de donde fueran. Cuando hablaba de palés o de aceite o naranjas no es que hablara en clave, sino que me refería al banco de alimentos. Pero la Guardia Civil cree que es droga.

Es una versión un tanto fantástica, ¿no?

—Es la verdad.

También, en el sumario, aparece su relación con Joaquín ‘El Prestamista’.

—Le pedí dinero a Joaquín, pero no era para mí. Era para un tercero.

¿Blanqueaba dinero procedente de la droga a gran escala?

—Es falso, nunca he utilizado a la Federación Gitana o al Real Avilés de fútbol para blanquear dinero. Se lo repito de nuevo: yo ni trafico con drogas ni blanqueo.

Usted pasó muchos años en prisión por narcotráfico y extorsión. ¿También entonces era inocente?

—Hace veinte años, cuando pasó eso que dice, era culpable. Lo reconozco. Estuve 14 años en la cárcel y cumplí mi deuda con la sociedad. Salí en 2017 y empecé una nueva vida, alejado del narcotráfico y de los delitos.

Tras ser detenido, se negó a declarar ante los investigadores de la Guardia Civil. ¿No es sospechosa esa actitud?

Pero en el juzgado sí declaré. El lunes hay una declaración con el juzgado a través de una videoconferencia y voy a responder a todas las preguntas que me hagan. A todas. Para que vean que no tengo nada que ocultar.

¿Qué ocurrirá con la Federación de Asociaciones Gitanas que usted dirigía?

—Tengo muchas ganas de volver a llevar las riendas de la asociación porque realmente se hizo un buen trabajo y ayudamos a muchas familias en apuros. Quiero seguir trabajando para el pueblo gitano.

Dadas las circunstancias parece complicado.

—Así es, pero todo lo que está ocurriendo es una gran injusticia. ¿Sabe lo peor de todo? Que nadie me cree y eso es muy duro, pero , con la ayuda de mi abogado Pedro Horrach, voy a seguir intentando limpiar mi nombre.

Su relación con su prima hermana ‘La Paca’ era nefasta. ¿Cree que en su caída puede haber habido gente interesada en perjudicarle por venganza?

—Nunca he dicho eso, no lo creo. Hace veinte años era una persona y ahora soy otra muy distinta.

¿Cómo fue su relación con Fulgencio Coll?

—A Fulgencio Coll, el general, le tengo mucho respeto y mucho cariño.

¿Usted es votante de Vox?

—Soy simpatizante de Vox, pero esto no significa que me haya aprovechado de esta circunstancia.

En el sumario hay dos pruebas contra usted que le han enviado a prisión. ¿Cómo las justifica?

—Una se refiere a una visita al domicilio de un familiar, con un tal Larry Mora que no recordaba. Fui allí para llevar unos alimentos y luego he leído en el atestado que la Guardia Civil dice que ese señor es el contacto de los narcotraficantes con Sudamérica. Y la otra son la declaraciones de otro familiar que decía que yo ganaba millones. Es una fantasmada o un invento de esa persona, aunque sé que nadie me va a creer.

¿Y cómo piensa demostrarlo?

—Todo este asunto es una pesadilla. He adelgazado más de seis kilos en unos días, de lo mal que lo estoy pasando. No puedo dormir por las noches, le doy vueltas a todo esto. Es terrible. Pero estamos empezando a aportar escrituras y he pedido testificales.

¿También de políticos?

—Sí, también. Pero no de Fulgencio o el alcalde.