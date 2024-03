El abogado de 'El Prestamista': «Si a mi cliente lo pusieron en libertad será por algo»

«Hay que ser muy claros. Si a mi cliente lo pusieron en libertad será por algo. Lo acusaban de ser uno de los tres narcotraficantes más importantes de Mallorca y resulta que la Fiscalía no pide medidas cautelares y lo dejan en libertad. Aquí hay cosas que no cuadran». Así de claro y rotundo se muestra David Salvà, abogado de Joaquín Fernández, más conocido como 'El Prestamista'. «He podido hablar mucho estos días con mi cliente y él está convencido de su inocencia. Sostiene que jamás ha tocado temas de droga y que a lo único que se dedica es al tema de los préstamos», apunta el letrado.

El prestigioso abogado es muy claro y no duda en afirmar que «no puede asegurar que el dinero de los préstamos que realiza Joaquín acabe en manos de personas cuya finalidad sea delictiva, pero no se le puede imputar ningún delito por ese motivo». La defensa de 'El Prestamista' tiene muy claro que se trata de un error o confusión el hecho de vincular a Carlos Cortés 'El Charly', Pablo Campos Maya 'El Pablo' y a Joaquín en una trama delictiva. «Joaquín quería declarar y responder a todas las preguntas del ministerio Fiscal y del juez, pero sus abogados decidimos que lo mejor era no hacerlo dado que la Fiscalía no solicitaba ningún tipo de medida cautelar. Ahora estudiaremos el caso y nos prepararemos de cara al juicio», concluye.

La fase final de la operación Jaque Mate se inició la madrugada del día 13 de marzo cuando los agentes practicaron un total de 71 registros, 60 en Mallorca y 11 en la provincia de Valencia. En esta fase se ha detenido a 39 personas, se han incautado varios kilos de hachís, marihuana, cocaína y cristal y se han desmantelado ocho plantaciones de marihuana. Asimismo se han intervenido 15 vehículos de alta gama, 220.000 euros, dos armas cortas y una escopeta, y se han bloqueado 100 cuentas bancarias y 32 inmuebles valorados en más de 7 millones de euros.

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma -en funciones de guardia- ordenó a última hora de este pasado viernes la prisión provisional comunicada y sin fianza para 7 de los 23 detenidos que pasaron ayer a disposición judicial. El Juez acordó para otros 6 detenidos la prisión provisional comunicada eludible bajo fianzas que van de 30.000 a 10.000 euros. En el caso que se paguen las fianzas los investigados deberán personarse periódicamente ante el Juzgado. El resto de detenidos, 10 investigados más, quedaron en libertad.

Los investigadores también apunta a que ‘El Prestamista’ habría realizado una alianza con ‘El Charly’ y financiado parte de la compra de grandes partidas de droga. A través de su clan de ‘Los Extremeños’, habrían puesto en funcionamiento una nueva ruta de entrada a través de Barcelona.