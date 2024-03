Un incendi a una habitació ha obligat a desallotjar 14 clients d’un cèntric hotel de Palma



▶️L'hotel romandrà tancat fins dilluns, quan continuaran les investigacions per saber si l'edifici és segur i per conèixer les causes del foc: https://t.co/o3Vek1ihPF pic.twitter.com/Xvu0hfHsEN