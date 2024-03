Un tribunal neerlandés absolvió este jueves en apelación a un joven que había sido condenado a siete años de prisión por homicidio involuntario tras la agresión mortal a otro, Carlo Heuvelman, en Mallorca en 2021 durante una noche de violencia entre varios grupos de neerlandeses.

La Corte de Apelaciones de Arnhem-Leeuwarden decidió absolver a Sanil B., de 22 años, del asesinato de Heuvelman, que tenía 27 años cuando recibió golpes en la cabeza de un grupo de personas, la noche del 13 al 14 de julio de 2021.

Los jueces consideraron que «no hay pruebas suficientes» para determinar que estuvo involucrado en la paliza.

Otro tribunal neerlandés le había responsabilizado en 2022 de la muerte de Heuvelman porque tenía restos de ADN de la víctima en su zapato, y la Corte también le acusó de haberse comportado de una manera violenta y de patear tres veces en la cabeza a otras personas que ya estaban en el suelo, lo que son pruebas de intento de homicidio involuntario.

Pero la Corte determinó hoy que un rastro de ADN en el zapato y unas declaraciones de testigos no son "suficientes" como para concluir "sin lugar a duda" lo que sucedió esa noche, aunque admitió que la absolución del único acusado del homicidio es "muy decepcionante" para la familia de la víctima.

Esta decisión supone que nadie ha sido condenado directamente por la muerte de Heuvelman.

Sin embargo, Sanil B. ha sido condenado por intento de homicidio involuntario de otras dos personas y por violencia pública, delitos por los que recibió una pena de prisión de 32 meses, de los cuales tres meses son condicionales.

Un total de siete sospechosos, un grupo de amigos, estuvieron involucrados en el caso judicial, pero solo Sanil B. seguía estando en prisión. Otros dos acusados, Mees T. y Hein B., ambos de 20 años, fueron absueltos de homicidio involuntario, pero fueron condenados hoy a 14 y 15 meses de prisión por su participación en otras peleas. Otros cuatro también recibieron su sentencia hoy. Kaan B. y Daan van S. fueron condenados a 11 meses de prisión, mientras que Lukas O. recibió 18 días de cárcel y una pena de trabajo comunitario de 240 horas. Stan F. tendrá que cumplir una pena de trabajo comunitario de 110 horas.

Se sospecha que hubo al menos otro perpetrador en la paliza mortal a Heuvelman, pero no se pudo establecer de manera convincente de quién se trataba. El expediente también dejó claro que la víctima mortal, Heuvelman, no provocó la pelea, "no hizo nada, simplemente estaba en el lugar equivocado", según el juez.

Varias personas resultaron heridas esa noche, pero Heuvelman fue el más grave: entró en coma y murió a los pocos días. Varios testigos declararon que Heuvelman fue atacado por varios jóvenes, cayó al suelo y fue pateado varias veces en la cabeza, pero todos los sospechosos siempre han guardado silencio sobre quién agredió a Heuvelman, y tampoco hay imágenes de la agresión mortal.