Este domingo no ha sido uno más. Un grupo de moteros se concentraron a las nueve y media de la mañana frente a Mallorca Motos Honda para rendir un emotivo y sentido homenaje a Joan Mata Hurtado, motorista fallecido en accidente de tráfico a finales de enero de hace dos años. Antes de iniciar la marcha, se desplegó una pancarta que decía: 'Homenaje a Juan Matas. Siempre en nuestros corazones. Tu familia y amigos'. En la misma también había varias fotografías del homenajeado.

De forma discreta, como le hubiera gustado a su amigo, salieron todos juntos para iniciar la vuelta homenaje en moto en su honor. Uno de los portavoces de la familia quiso expresar el malestar contra la Justicia en España. «Llevamos más de dos años y aún no ha salido el juicio. No es justo que un conductor borracho, drogado y que condujo de forma temeraria acabara con la vida de Joan y que siga en la calle como si nada. Hay delitos que deberían ser castigados con dureza y mayor contundencia. Una sentencia dura no nos devolverá a nuestro querido Joan, pero nos ayudará a pasar página y a descansar algo más tranquilos. Pedimos justicia».

Todos los presentes coincidieron en catalogar a Joan como un motero «extremadamente prudente» en la conducción. Su trágica muerte en la carretera supuso un duro golpe para su familia, amigos y para todos los integrantes del Grup Serra. Era uno de los nuestros y ligó gran parte de su vida profesional como jefe de talleres y responsable de la planta impresora con su otra gran pasión, las motos.

El trágico suceso que acabó con la vida de Juan Matas tuvo lugar a las 10.05 horas en el punto kilométrico 17.400 de la MA-3031. En ese momento el conductor de un Opel Corsa negro, de 27 años, se saltó una señal de stop e impactó de manera violenta con el motorista que circulaba de manera correcta. El conductor del coche fue sometido a la prueba de alcoholemia por los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y arrojó un resultado positivo. Debido al impacto, el motorista salió disparado y quedó tendido en el suelo. Tras ser estabilizado por los sanitarios, fue trasladado de urgencia a la UCI de Son Espases, donde finalmente ha fallecido.

El conductor del coche quedó arrestado por un presunto delito contra la seguridad del tráfico y por conducir bajo los efectos del alcohol. El fallecimiento de Juan Mata generó una gran conmoción entre sus antiguos compañeros de trabajo. Apasionado del motociclismo, hacía unas pocas semanas antes de su muerte que había adquirido la última versión de la Honda CBR 600.