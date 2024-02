Poco a poco se va esclareciendo lo ocurrido el pasado miércoles en el torrente de sa Riera de Palma. Los primeros indicios apuntan a que la víctima mortal que fue encontrada debajo del puente situado en Avenida Portugal murió debido a una fuerte hipotermia al estar varias horas flotando en el agua del torrente. Cuando los sanitarios llegaron el cuerpo estaba a una temperatura de 24º aunque mantenía constantes vitales. Aunque los resultados aún no son concluyentes, hay indicios de que el fallecido había ingerido sustancias estupefacientes y sufrió varias raspaduras en rostro y cuerpo.

Así pues, parece que se confirma la hipótesis con la que trabajaba el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Palma. Por otro lado, se sigue investigando el motivo por el cuál, el hombre de 36 años y de origen marroquí, terminó cayendo a sa Riera, aunque todo hace indicar que fue debido a que patinó cuando intentaba acceder al cauce y que se trata de una muerte totalmente accidental.

Según ha podido saber Ultima Hora, se seguirá estudiando el cadáver para esclarecer con la mayor exactitud posible lo sucedido durante la madrugada del miércoles en este punto neurálgico de Palma.

Del mismo modo, también se ha conseguido aclarar que, unas horas antes, otra persona llamó a la central del 112 para informar que se encontraba dentro del torrente y que no podía salir. La llamada procedente del teléfono de esa segunda víctima informaba de que se había caído dentro de sa Riera porque había consumido sustancias estupefacientes y de que no podía salir de allí. En ese momento, la Policía Local y una ambulancia del SAMU-061 acudieron al lugar del suceso para auxiliarlo, pero no encontraron a nadie. En este caso, se está investigando si ambos tenían relación entre sí, aunque ‘a priori’ no tienen nada que ver.