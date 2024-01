Un hombre ha negado este lunes en la Audiencia de Palma haber abusado sexualmente de una niña de 12 años en una casa de Marratxí. El acusado, de 49 años y nacionalidad rumana, ha explicado que el 31 de enero de 2022 fue a cenar en el domicilio de los padres de la denunciante, que eran amigos suyos, y luego se quedó a dormir con su mujer en el sofá.

El enjuiciado ha declarado que quiso ir al baño, se equivocó de puerta y abrió la de la habitación de la menor, que le indicó dónde estaba el lavabo. «En ningún momento me metí en la cama de la niña ni le toqué los genitales», ha asegurado. La madre de la niña despertó a la mujer del acusado y le dijo: 'Tu marido ha abusado de mi hija'. «La niña estaba un poco asustada y lloraba», ha recordado el hombre, que ha insistido en que la menor dijo que no le había hecho nada.

-¿Por qué cree que la menor ha podido decir esto si no es verdad?- ha preguntado la fiscal Gracia Nadal.

-Hace dos años que lo pienso... y no veo la razón por la que me denunció- ha contestado el investigado.

La menor, que ahora tiene 14 años, ha confirmado a través de videoconferencia desde la sala amigable de la Audiencia que el hombre abusó de ella. «Nos vimos en Festival Park y luego el acusado y su esposa vinieron a casa a cenar y se quedaron a dormir», ha contado la adolescente, que se fue a dormir antes que los adultos. «Las luces estaban apagadas en mi cuarto y escuché la puerta abrirse. El señor entró, yo me desperté y se metió conmigo en la cama. Le pedí que se fuera y empezó a tocarme las partes íntimas y los pechos y le pedí que parara. Yo le dije que mis padres estaban dormidos y me dijo que no pasaba nada, como intentando persuadirme».

-¿Cómo supiste que era él?- ha preguntado la representante del Ministerio Público.

-Por la voz- ha respondido la denunciante.

-¿Qué te decía?

-Que no pasaba nada, que mis padres estaban dormidos y no se iban a enterar.

La perjudicada avisó a sus padres tras lo ocurrido. «Mi madre los despertó, los echó y llamó a la policía». El acusado, según la menor, decía que «estábamos locos».

Los hechos que se están enjuiciando habrían tenido lugar sobre las 1.30 horas. El acusado, según la versión de la Fiscalía, se quedó a dormir con su mujer en el domicilio de unos amigos en Marratxí donde vivía la menor de 12 años con sus padres. El hombre aprovechó la amistad que mantenía con los progenitores de la denunciante y, cuando todos dormían, entró en la habitación de la niña y se metió en su cama.

Una vez allí le manoseó sus pechos y su zona genital por encima de pijama. La perjudicada, a consecuencia de los tocamientos, sufrió una crisis de ansiedad y ha precisado de tratamiento psicológico.

El Ministerio Público reclama una condena de cuatro años de cárcel para el hombre por un delito de abuso sexual y que indemnice a la menor con 2.000 euros por los daños morales ocasionados.