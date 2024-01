El Ministerio Fiscal solicita una condena de multa de 540 euros de multa a un hombre, español de 63 años, acusado de un delito de desobediencia grave al negarse a abandonar un local de Palma en el que estaba incordiando y después enfrentarse a varios agentes de la Policía Nacional. «Os voy a cortar el cuello, nos vais a vestir ese uniforme más», les dijo, entre otras cosas. El juicio por estos hechos, que tuvieron lugar en abril del pasado año, está previsto que se celebre próximamente en un juzgado de lo Penal de la capital balear.

El suceso se remonta al día 28 de abril de 2023. Los trabajadores de una tienda de telefonía de la calle Aragón avisaron a la Policía Nacional al hallarse dentro del local un hombre que no paraba de incordiar. Al llegar los funcionarios, y tras ser informado de que abandonara el establecimiento, arremetió contra ellos: «No me voy a marchar, en cuanto os vayáis vuelvo a la tienda. De aquí no me mueve ni Dios», comentó. Lejos de cesar su actitud, siguió con sus amenazas. «Conozco la ley y os voy a quitar el uniforme. Os voy a cortar los huevos y el cuello», les manifestó de manera violenta.

Instantes después, y mientras los agentes intentaban retenerlo, cogió una silla de un local de al lado para lanzársela, pero finalmente no lo consiguió. El varón fue arrestado en ese momento. La acusación pública sostiene que cuando sucedieron los hechos el procesado tenía gravemente disminuidas sus capacidad volitivas y cognoscitivas por un trastorno autorreferencial que padece.