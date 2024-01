Un miembro del cuerpo de los Bomberos de Mallorca se ha erigido sin quererlo en protagonista de una intervención de sus propios compañeros. Y es que este profesional, con nueve años de carrera en el colectivo, ha tenido que ser rescatado durante la mañana de este lunes al sufrir un percance mientras practicaba escalada en su día libre en la zona de Caimari, en el municipio de Selva.

Hasta allí se trasladaron los efectivos del Grupo de Rescate de Montaña de los Bomberos de Mallorca, más concretamente de los parques de Inca y Sóller, además de unidades de la Guardia Civil, cuyo helicóptero trasladó al herido hasta el Hospital de Son Espases, donde fue atendido con una lesión en el tobillo que no revestía alta gravedad.

Sóc bomber de muntanya desde fa 9 anys, però avui m'ha tocat estar a l'altra part del rescat.He hagut de ser evacuat mentres feia escalada a Caimari. No puc estar més agraït i orgullós d'aquest col.lectiu, no només bombers, sinó Sanitaris, Greim i Policia Local.

Esta vez, a quien normalmente rescata le tocó ser el rescatado, ante la sorpresa de sus compañeros, que ejecutaron a la perfección los protocolos. Ante esa actuación, el protagonista del incidente quiso agradecer la labor de los equipos de rescate, además de poner en valor su desempeño. «Soy bombero de montaña desde hace 9 años, pero hoy me ha tocado estar al otro lado del rescate», explicó el protagonista del rescate a través de la cuenta de los Bomberos de Mallorca en la red social X. «No puedo estar más agradecido y orgulloso de este colectivo, no sólo de los bomberos, sino de los sanitarios, el GREIM y la Policía Local (la de Selva en este caso)», añadió.