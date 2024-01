Salvaje paliza justo delante del edificio de la Fiscalía de Palma, en la Plaza de Los Patines. Un asesor financiero tuvo que ser trasladado a una clínica tras ser apaleado por cuatro jóvenes que le abordaron de madrugada y le propinaron puñetazos y patadas, para robarle el reloj y el teléfono móvil. La víctima se está recuperando de las lesiones, pero arrastra secuelas emocionales por el brutal ataque. «Aún tengo pesadillas», relató este sábado a Ultima Hora.

El profesional de 51 años, que es muy conocido en Palma, había estado cenando con unos amigos en un restaurante del Paseo Mallorca, días atrás, y pasada la medianoche se marchó en dirección a la Plaza de los Patines, donde había aparcado su coche.

«De repente vi que un grupo de chicos se acercaba hacia mí y antes de que pudiera reaccionar uno de ellos me propinó un puñetazo en la cabeza y me derribó», contó la víctima. Los agresores, al parecer magrebíes, eran cuatro. Uno de ellos se colocó sobre él en el suelo, inmovilizándolo, mientras otros dos le propinaban puñetazos y patadas. El cuarto vigilaba, por si aparecía alguien. Todo transcurrió delante de la Fiscalía, frente a un celler, y los minutos para el asesor financiero se hicieron eternos: «Me querían quitar mi reloj Rolex, que para mí tiene un valor sentimental, pero no sabían cómo hacerlo, así que literalmente me lo arrancaron. Otro me repetía: ‘¡Calla!’ y entre ellos hablaban en árabe».

La Plaza de los Patines está repleta de cámaras, por lo que la detención de los cuatro implicados puede ser inminente.

Finalmente, la banda le sustrajo el reloj, valorado en más de 12.000 euros, y un teléfono Iphone. Le dejaron la cartera porque no llevaba dinero en efectivo encima. En cuanto los atracadores se marcharon, la víctima se levantó y, tambaleándose, llegó hasta la Jefatura de Policía. Lo trasladaron a la clínica Rotger, con contusiones en cara, pecho, abdomen y otras partes del cuerpo. «Fue una paliza salvaje, pensé que no lo contaba. Me golpeaban por todas partes. Es muy triste que ya no podamos ni pasear tranquilos de noche por el centro de Palma. Tanta violencia gratuita da mucho miedo».

Lo que no sabían los delincuentes es que la Plaza de los Patines, y en especial el tramo frente a Fiscalía, está repleta de cámaras de seguridad, por lo que la brutal agresión al asesor financiero quedó grabada. La Policía Nacional está multiplicando las gestiones para dar con los implicados, que son extremadamente violentos y podrían estar involucrados en otros atracos cometidos en los últimos días en Ciutat. «Así como actuaron, no era la primera vez que lo hacían. Carecen de escrúpulos o valores», apuntó la víctima.