«Nos hemos despertado con humo por toda la casa y asustados por mi tío»

«Me he despertado, tenía la casa llena de humo y me he asustado por mi tío», explica Charo González, sobrina del hombre que ha tenido que ser trasladado a Son Espases por inhalar grandes cantidades de humo tras incendiarse la cocina de su vivienda en la calle Mas de Palma. Con el susto en el cuerpo y con el nerviosismo de la situación, el fuego ha dejado a la familia de la víctima afectada ante lo sucedido en este comienzo de año.

Uno de los problemas que asumen desde el seno familiar es el estado de la casa incendiada. «Mi tío padece una enfermedad degenerativa y tienen la casa muy sucia y con muchísima ropa que no usa», ha comentado Charo entre sollozos al recordar el mal trago que ha vivido nada más empezar 2024. El incendio se inició en la cocina y todo apunta a que fue causado por una fuga de gas y que se expandió con rapidez hasta afectar a gran parte del edificio. «Nosotros vivimos en el piso de arriba y en cuestión de minutos nos llegó la humareda. Por suerte todo ha sido superficial, pero mi tío ha inhalado mucho humo», confiesa tras recordar que han trasladado a su tío a Son Espases tras sufrir una intoxicación. Charo González en la escalera interior del edificio incendiado. «Desde que está enfermo no puede quedarse solo y hay que ir con mucho cuidado, pero es que nadie le ayuda», insiste. «La casa ha quedado totalmente destrozada y en la nuestra han estallado los cristales por el calor y en la galería, donde vive mi primo, se ha inundado porque se ha roto una tubería», ha comentado. Los Bombers de Palma, la Policía Local y la ambulancia acudieron a este punto del barrio de Son Espanyolet tras recibir la llamada de Charo para sofocar las llamas y socorrer a las víctimas. «Han venido muy rápido y por suerte lo han apagado en poco tiempo. A mi tío se lo han llevado porque ha inhalado mucho humo y estaba muy mareado», ha finalizado.