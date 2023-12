El exregidor de Lloseta: «Los jóvenes me alentaron a que entrara al bar con la moto, pedí permiso al dueño y para dentro»

, exregidor socialista de deportes, piscina municipal, medio ambiente y agriculturadeldurante la pasada legislatura protagonizó el pasado día de Navidad una entrada triunfal en el de la avenida del Cocó, a bordo de una motocicleta. El político irrumpió dentro de un local en plenas fiestas que se encontraba repleto de clientes. El vídeo no tardó en circular por los

Días después, Llorenç atiende a Ultima Hora y, muy sorprendido por la repercusión del tema, explica: «Lo primero de todo quiero pedir disculpas a todos aquellos vecinos de Lloseta que con mi comportamiento se hubieran podido sentir molestos. Todo fue fruto de una broma previamente pactada con el dueño del establecimiento y que bajo ningún concepto se puso en peligro a nadie», comenta Guardiola.

«Unas horas antes, pactamos con Paco (dueño del bar) que accedería con la moto y daría una vuelta. Los jóvenes del pueblo me alentaron, me retaron diciendo a qué no tienes ... de en entrar dentro con la moto. Una broma sin la mayor importancia. De hecho, esperemos que se vaciara un poco el pub para poder acceder y saludar a la gente», añade el exregidor.

Por su parte, Llorenç Guardiola quiere dejar muy claro que lleva 30 años organizando pruebas deportivas en el municipio y que es un atleta de reconocido prestigio. «El día siguiente estaba haciendo 110 kilómetros en bicicleta. Con esto quiero decir que la gente que me conoce sabe que no iba borracho ni mucho menos. Fuimos a pasarlo bien, cosas que hacemos en los pueblos. El problema es que hay gente que está mezclando la política con la diversión y eso no está bien. Con todos los problemas que tenemos en Lloseta resulta absurdo que nos centremos en estas tonterías», afirma Llorenç