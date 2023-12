En Lloseta no se habla de otra cosa y el vídeo está circulando por los diferentes grupos de WhastsApp y por redes sociales. Es la entrada triunfal que realizó el exregidor socialista de deportes, piscina municipal, medio ambiente y agricultura, Llorenç Guardiola, durante la pasada legislatura en el bar La Altura, en la avenida del Cocó, a bordo de una motocicleta. El político irrumpió dentro de un local en plenas fiesta navideñas que se encontraba repleto de clientes.

En las imágenes puede apreciarse al exregidor tratando de circular con la moto dentro del establecimiento haciéndose paso entre la multitud de personas que no daban crédito a lo que estaban viendo. La acompañante que iba de 'paquete' en el vehículo es una conocida peluquera del pueblo que iba sin casco. Ambos, no dudaron en acceder a un local cerrado y saludar a las personas que estaban grabando con sus teléfonos móviles la escena.

Por su parte, el vídeo ya obra en poder de la Policía Local de Lloseta y de la Guardia Civil. Todo el mundo es consciente de que se trata de una broma y que bajo ningún concepto se pretendió poner en peligro la seguridad de las personas, pero son muchos los vecinos que consideran que no es apropiado introducir un vehículo a motor en marcha en un recinto cerrado. «Lo primero porque no es sano tener que respirar el humo de una motocicleta y, segundo, porque se podría haber producido algún accidente totalmente involuntario», comenta uno de los asistentes a la fiesta. Está previsto que debido a la repercusión que ha generado esta polémica actuación del expolítico, la Policía Local se vea en la obligación de confeccionar un informe y remitirlo a la autoridad judicial. Hay que destacar que no se produjo ningún incidente y que nadie resultó herido.