La Fiscalía francesa ha anunciado este miércoles a EFE que Leul Alba Buenestado, el estudiante Erasmus español desaparecido hace cinco días en Lille (norte), ha sido encontrado vivo en Islandia. La fiscal Carole Étienne ha explicado que la información le fue transmitida por los investigadores franceses. Según Étienne, el estudiante contactó telefónicamente con sus padres. «Acabamos de recibir nuevos elementos, que debemos confirmar, que nos indican que está en Islandia».

«Son buenas noticias porque no estaríamos hablando de una desaparición inquietante», ha dicho a EFE Étienne, quien no ha podido aportar más detalles sobre esta aparición. La fiscal ha contado que, según las informaciones recibidas por el comisario policial encargado de la investigación, Alba Buenestado entró en contacto con sus padres, que residen en Melilla. Étienne ha señalado que fueron tres amigos del estudiante de máster de la facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (FSJPS) de Lille los que dieron la alerta por la desaparición el sábado 16, un día más tarde de que el joven no apareciese a una cena de Navidad.

La policía registró durante el fin de semana pasado el cuarto 127 de la residencia Albert Châtelet, que ocupaba el estudiante. «No había desorden en el cuarto que nos permitiese pensar que hubo una pelea, había cosas personales que ya no estaban, algo normal de alguien que desea irse de viaje. Solo se había quedado una ventana entreabierta», ha revelado.

La fiscal ha añadido que las diligencias de las autoridades francesas concluyeron, tras realizar rastreos telefónicos, que Alba Buenestado había comprado un billete de Blablacar con destino a Amsterdam, en principio él solo. «No tenemos ningún elemento que nos lleve a pensar que estaba acompañado. Ni las primeras investigaciones, ni lo que nos contaron sus amigos tampoco, nos lleva a pensar que tuviese una novia o novio que pudiese tener con el que podría haberse ido», ha afirmado. Etiénne también ha aclarado que «nada indica» que hubiese signos de algún tipo de radicalización por parte del estudiante Erasmus.