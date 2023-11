Antes se atracaban bancos pero ahora resulta mucho más lucrativo hacerse con el oro negro del combustible para embarcaciones. Agentes de la Guardia Civil han detenido a ocho personas por su implicación en el robo y estafa de más de 54.000 litros de combustible en una estación de servicios ubicada en el Port de la Colònia de Sant Jordi.

La investigación arrancó el pasado mes de octubre por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor. Todo ello, tras la denuncia interpuesta por el administrador de la empresa que gestiona la gasolinera. En ella se ponía de manifiesto que únicamente durante el ejercicio del año en curso la citada estación de servicio había sido objeto de la sustracción de un total de 54.388 litros de combustible. Tal cantidad de gasoil podría haber alcanzado un valor de venta al público de más de 90.000 euros.

Tras una exhaustiva investigación, toma de declaraciones, visualización de cámaras y otras pesquisas que no han sido facilitadas para no entorpecer los métodos policiales utilizados por las agentes responsables del caso, se procedió a la detención del único operario de la gasolinera. Se trata de un varón de 44 años. El modus operandi del operario era ofrecer combustible a precio muy inferior al vigente, en concreto a 1 euro, exigiendo como condición que el pago se hiciera en efectivo. Es decir, no autorizaba el pago con tarjeta para obtener este precio tan económico y tampoco facilitaba ticket ni factura.

Para ellos, una vez finalizado su turno de trabajo y siempre fuera de las horas abiertas al público, el operario se valía de sus conocimientos para abrir y modificar el surtidor que dispensaba el carburante, modificando el contador digital y anulando los movimientos registrados de suministro fraudulento de combustible.

Hasta la fecha, sólo se han podido contabilizar los litros defraudados durante el presente año, si bien los hechos se venían desarrollando desde el final de la pandemia, por lo que el montante total estafado podría ascender a mucho más de lo denunciado por el administrador de la petrolera. El principal implicado y cabecilla de dicho entramado fue detenido por un delito de estafa continuada en el tiempo y las otras 7 personas, todas ellas usuarias de la gasolinera, por aprovecharse de esta estafa a sabiendas de la procedencia ilícita del carburante, lo fueron por delito de receptación.

Uno de los detenidos, se abasteció de 1.653 litros y tras realizarle un registro en la empresa de la que es propietario, se recuperaron más de 200 litros de combustible que han quedado precintados a disposición de la Autoridad Judicial.