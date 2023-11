Familiares de la víctima de Artà tratan de agredir al acusado cuando abandonaba los juzgados

#ÚLTIMAHORA Presó sense fiança per al presumpte assassí d'un home a Artà. Davant la jutge, el detingut s'ha acollit al seu dret a no declarar. Aquest ha estat el moment de la sortida dels jutjats on la família de la víctima l'han escridassat.



