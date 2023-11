Consternación en Porto Cristo: «Es la noticia más terrible que he visto en mi vida»

Porto Cristo ha amanecido de igual forma que se fue a dormir la noche de este jueves. Con el 'shock' de la noticia de la muerte del bebé que fue arrojado en un contenedor de la calle Aterratge. Uno de los residentes, Lorenzo, mientras ojeaba Ultima Hora en un bar de la zona, ha explicado el sentir de los vecinos. «Estamos todos muy tristes. Es la noticia más terrible que he visto en mi vida, y tengo 74 años», explicaba.

El terrible suceso tuvo lugar a las 18.00 horas de este jueves, cuando una mujer observó cómo un coche que le pareció extraño que se paraba delante de unos contenedores de basura. Segundos después un hombre se bajó del vehículo y depositó algo en el interior envuelto en toallas. Resultó ser la criatura. Esta mañana el depósito de basura en cuestión no estaba. Ha sido sustituido por otro tras ser intervenido por los investigadores para tratar de encontrar algún vestigio de los sospechosos.

Quién paseaba por ese mismo punto dos minutos antes de que llegara la Policía al lugar fue otra vecina, Loli González, que, como esta mañana, sacaba a su perro como suele hacer cada día. «Pasé con mi hija por allí -apuntando al contenedor- y estamos seguras que el bebé estaba dentro, pero no escuchamos ni un llanto ni nada. Hemos pasado muy mala noche. Mi hija es pediatra y se siente fatal», apunta la mujer, que de vuelta a casa escuchó las sirenas y vio a los coches patrullas llegar.

En lo que coinciden la mayoría de vecinos es que creen que quienes abandonaron al bebé no residen en Porto Cristo. «Todos más o menos nos conocemos y la mujer que vio el coche de los sospechosos no lo reconoció. Deben ser de alguna localidad cercana», sostiene Leonardo. Otro de los residentes no se cortaba a la hora de referirse al hombre y, posiblemente, mujer que busca la Policía desde ayer por la tarde. «Esa gente son asesinos. Si no querían al bebé hay mil maneras de hacer las cosas, pero esto nunca, hombre. Qué desastre», se lamentaba.